Ferrara, anziana cade dalla bici e viene investita: è in gravi condizioni

Ambulanza, foto generica

Ferrara, 10 febbraio 2023 – È stata portata all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, una donna di 78 anni che è rimasta vittima di un incidente a Migliarino. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, lungo via Travaglio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta quando, per cause da accertare, è caduta a pochi metri di distanza dalla propria abitazione. Proprio in quel momento, dietro di lei c’era una

vettura, il cui conducente non ha avuto tempo e modo per evitarla, l’ha investita.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Portomaggiore, la Polizia locale di Fiscaglia, i carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia e i mezzi ‘118’, anche con l’elisoccorso.

I sanitari si immediatamente presi cura della donna, che ha riportato gravi traumi. Il personale del ‘118’, dopo averle prestato le prime cure, ha deciso per il trasporto in elisoccorso, che è presto decollato verso l’ospedale di Cona con codice di massima

gravità.

Terminati i soccorsi alla 78enne, la Polizia locale di Fiscaglia ha provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.