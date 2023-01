CARABINIERI CONTROLLI GALLERIA MATTEOTTI

FERRARA, 21 gennaio 2023 – Qualcuno ancora ignoto nella giornata di venerdì, in varie zone della provincia ha cercato di farsi consegnare soldi con la classica truffa dell’avvocato che telefona a casa per farsi consegnare soldi, asserendo di dover assistere un parente. Gli anziani, di età compresa tra 80 e 90 anni che sono stati contattati tra Mesola, Lagosanto, Berra e Cologna Ferrarese non sono caduti nella trappola e in un secondo momento, accompagnati dai familiari hanno denunciato tutto ai carabinieri. Purtroppo è una tipologia di truffa che va avanti da molto tempo, ma che fortunatamente venerdì non è andata a segno.