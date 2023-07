Ferrara, il boss dei tunisini evade dai domiciliari: arrestato

Ferrara, 9 luglio 2023 – Ancora una volta finisce nei guai quello che si è autodefinito il capo dei tunisini di via Baluardi. L’ennesimo arresto per il 44enne Naim Chalghoumi è scattato dopo che l’uomo è evaso dagli arresti domiciliari.

Inizialmente, dopo averlo pizzicato fuori casa, i carabinieri lo hanno lasciato andare perché la sua giustificazione era plausibile: l’altra mattina infatti avrebbe dovuto comparire in tribunale per un’udienza.

I militari, in seguito, hanno appurato che l’uomo non si è mai presentato davanti al giudice. Così una pattuglia di Pontelagoscuro lo ha stato rintracciato in piazzale Medaglie d’Oro e arrestato per evasione dai domiciliari. Il tribunale ha poi convalidato l’arresto del pregiudicato.

Naim Chalghoumi era finito nei guai nei mesi scorso per pestaggio con catene e teaser nello spiazzo verde tra le vie Ungarelli e Recchi. Una spedizione punitiva per un debito mai saldato. Per questo il Tribunale di Ferrara aveva inflitto a Naim Chalghoumi, tunisino, una condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione per lesioni e porto illegale di strumenti atti a offendere, contro i 6 anni e 8 mesi chiesti dal pubblico ministero Stefano Longhi, che nel ’conto’ finale aveva incluso anche il reato di rapina di cui non c’era però certezza.

Questo, in ogni caso, non toglie nulla alla brutalità dei fatti, avvenuti il 18 gennaio di due anni fa e per i quali gli altri due complici dell’imputato, anche loro tunisini, sono già stati condannati in abbreviato a 4 anni e 4 mesi (e 1.200 euro di multa) per tutti e tre i reati contestati. L’altra mattina, ancora una volta in spregio a qualsiasi legge, l’uomo è stato pizzicato fuori casa pur essendo agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno capito subito che qualcosa non andava e la scusa dell’udienza era soltanto un paravento.