FERRARA Brioche e malore. Paura per bimba di un anno

Una brioche con la crema di pistacchio per colazione. La piccola, di un anno e mezzo, fa appena in tempo ad addentarla che succede l’imponderabile: comincia a far fatica a respirare, il corpo in pochi secondi ricoperto di chiazze rosse. Il padre terrorizzato cerca aiuto e correndo raggiunge la reception del bagno Sayonara, a Lido degli Estensi (Ferrara). Qui incrocia la titolare Renata Simoni, che capisce subito la situazione di estremo pericolo. Il padre pensa di portare la piccola all’ospedale, ma la titolare dello stabilimento lo convince a chiamare il 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, vengono fatti degli impacchi di acqua fresca su tutto il corpo della piccola. E per evitare che chiuda gli occhi si cerca di farla giocare. Finalmente, dopo pochi minuti, arriva l’ambulanza, che dal Delta trasporta la piccola all’ospedale di Cona con il codice di massima gravità. I sanitari immediatamente visitano la bambina, scoprendo che la causa di tutto è un’allergia e dopo un po’ la piccola viene dimessa.

La piccola era arrivata ieri, alle 10, con i genitori al Bagno Sayonara; poi la colazione al bagno dello stabilimento. "L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio – ha detto la titolare Renata Simoni – perché, oltre ad essere arrivati in pochi minuti, ci hanno guidato telefonicamente per effettuare le prime cure". Da quanto si apprende, i genitori erano a conoscenza di una forma allergica della bimba alle arachidi, ma ignoravano la sua intolleranza anche al pistacchio.

Matteo Radogna