Ferrara: Bulgarelli: "Settore Edilizia in Stallo, Serve Superbonus al 60%"

"L’edilizia è in una fase di stallo ovunque, e anche a Ferrara è così, i tagli sono evidenti. Ancora non si vede il crollo del settore, perchè molti cantieri sono stati iniziati lo scorso anno, ma nel secondo quadrimestre del 2023 sarà più chiara la tendenza in calo".

A parlare con questi toni è Fabio Bulgarelli (nella foto), imprenditore edile molto noto in città anche per il suo impegno nello sport, oggi membro di Ance, dell’Unione Industriali e presidente della Scuola Edile.

Bulgarelli, cosa fare per fronteggiare questa crisi e i tagli previsti del Pnrr che agitano le regioni?

"Io riattiverei gli Ecobonus, ovviamente non al 110%, che era eccessivo, ma almeno al 60%. E mi muoverei per calmierare i tassi di interesse, oggi al 7-8%. Questa chiusura del credito alle imprese edili poi complica tutto: in questa fase soprattutto quelle piccole e meno strutturate stanno soffrendo".

Parlava di chiusura del credito?

"Proprio così. Le banche non concedono più mutui, dal 2018 l’edilizia è considerata un settore a forte rischio".

Tassi alti, crollo delle compravendite e imprese piccole che rischiano. Come se ne esce?

"Spingendo sulla riconversione energetica, che in tempi di cambiamenti climatici diventa ancora più importante. Ma ovviamente lo stato non può farlo al 100%, perchè la casa è pur sempre un bene privato. Quindi l’agevolazione va commisurata al bene che uno ha. Non dico che si debba tornare al Superbonus, ma ad una ristrutturazione classica, al 50-60%, con la cessione dei crediti. Un incentivo deve esserci".

Mauro Paterlini