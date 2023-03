Ferrara capitale del dialogo fra le religioni

Cristiano Bendin

Mercoledì scorso, mentre il consiglio comunale regalava alle cronache una delle sue pagine più imbarazzanti (urla e scontri quasi fisici), a pochi metri di distanza dal palazzo municipale, in via Piangipane, si svolgeva al Meis un incontro di rilevanza nazionale sul dialogo ebraico-cristiano. Una due giorni di studi, promossa congiuntamente dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), destinata a incidere concretamente nel modo in cui le due religioni bibliche si confronteranno nei prossimi anni e a gettare le basi per una migliore conoscenza reciproca dopo secoli di pregiudizi, incomprensioni, sofferenza e morte.