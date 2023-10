Ferrara capitale del gotico

Ferrara diventa la capitale del ‘gotico’. Un sabato che trasformerà il centro estense in una festa per ‘il carnevale dei dannati’. Si tratta del tema scelto dagli organizzatori per la settima edizione di ‘Noctis Domini’ in programma sabato 14 ottobre con inizio alle 15 in piazza Trento Trieste. Un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Ombre D’Arte con il patrocinio del Comune. A illustrare l’evento l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini e la presidentessa dell’associazione Roberta Mercatelli. "Ringraziamo – ha dichiarato Fornasini – gli organizzatori e gli sponsor di questa manifestazione che giunge alla sua settima edizione a dimostrazione della qualità della proposta e del successo di pubblico che ogni anno arriva in città per partecipare. Ferrara sarà la capitale del gotico. Un’iniziativa inserita a pieno titolo nel calendario degli eventi, che contribuiscono a renderla sempre più attrattiva". La giornata si suddividerà in due momenti. Si inizia dalle 15 in piazza Trento Trieste con quaranta banchi espositivi a tema gotico, il concerto degli Evequartett, quartetto d’archi, collettivo dalle tinte nere di scrittura completamente al femminile, infine, sfilata dei medici della peste, cacciatori e steampunkers. In serata dalle 21 ‘Noctis domini-il carnevale dei dannati’, con ritrovo dalle 21 per l’evento itinerante, che si svolgerà nelle vie del centro storico con accompagnamento musicale, scontri fra creature oscure e cacciatori, esibizioni di danza e teatrali.