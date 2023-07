Ferrara celebra Luciana Ferraresi per i suoi 100 anni!

La targa di benemerenza dedicata ai concittadini centenari e la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri, a suggellare un momento indimenticabile celebrato alla presenza dell’assessore alle Cristina Coletti che ha consegnato i doni alla concittadina Luciana Ferraresi, nel giorno in cui taglia il traguardo dei 100 anni. Nata a Ferrara nel 1923 vicino alla chiesa della Sacra Famiglia di via Bologna, Luciana si sposa nel 1952 con il dottor Antonio Zambonati, con il quale si trasferisce nel 1955 in via Giovanni XIII. Dal matrimonio è nata la figlia Anna Maria, che oggi si occupa a tempo pieno della mamma insieme alla signora Ana, di origine moldava. Luciana è molto affezionata al genero Stefano Reali, che la sostiene nei suoi passatempi: adora il jazz e le moto, specialmente Valentino Rossi che è il suo pilota preferito.