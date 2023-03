Ferrara: cerca badanti, versa l’acconto e la ditta sparisce. Al suo posto le pompe funebri

La denuncia alla Finanza Cerca azienda per badanti ma trova le pompe funebri

Ferrara, 13 marzo 2023 – Giovedì mattina. Francesca (nome di fantasia) va in un’azienda cittadina in viale Po specializzata nel servizio badanti, per capire come mai non sia ancora arrivata la busta paga della sua dipendente e si accorge che l’attività non esiste più.

Al suo posto c’è un’agenzia di pompe funebri. L’insegna, gli uffici e gli impiegati, tutti svaniti nel nulla. E così deve dire addio all’acconto da 450 euro già versato per trovare la badante alla madre e per il relativo servizio buste paga. La donna non è la sola a rimanere senza parole: ci sarebbero almeno una decina di situazioni simili, ma molte devono venire ancora alla luce. Francesca chiede aiuto a Confconsumatori e all’avvocato Antonio Frascerra per sporgere denuncia alla Finanza.

"La mia assistita – così il legale – si è rivolta alla Domia Servizi di Bologna per capire cosa fosse successo. L’azienda ha confermato di essere stata contattata da altri clienti dell’impresa in franchising di Ferrara. Hanno poi aggiunto che la situazione sta ledendo l’immagine di una realtà conosciuta in tutta Italia. La stessa Domia ha consigliato di denunciare. Cosa che abbiamo fatto. Ora stiamo cercando di ricostruire quanti sono i clienti".

Molte famiglie rischiano di restare senza il servizio di assistenza domiciliare: "La Domia di Ferrara, oltre a reperire le badanti, si occupava delle sostituzioni in caso di malattia e ferie, e delle buste paga – sottolinea Frascerra –. Dalla sera alla mattina, tutto è svanito nel nulla".

Sarà compito delle fiamme gialle ricostruire i vari passaggi. Una vicenda che sembra ispirata al film ‘La Stangata’. Cambiano le situazioni, ma il meccanismo è quello del film. Ci sono le vittime: le famiglie in cerca di badanti per i loro anziani. C’è il luogo fantasma: nel film una sala corse finta con tanto di attori ingaggiati per l’occasione, stavolta invece uffici e impiegati (forse ignari di tutto) che hanno riscosso soldi altrui. Francesca non si era insospettita e inizialmente non c’erano stati intoppi: "Mi hanno messo in contatto con una badante, che ho assunto – racconta –. Poi al primo stipendio, qualcosa non ha funzionato: la busta paga tardava ad arrivare. Allora ho telefonato e mi hanno detto che sarebbe arrivata il giorno successivo". Ma ancora nulla: "Ho mandato una mail e mi hanno risposto con una busta paga facsimile (completamente sbagliata) – prosegue Francesca -.

A questo punto, mi sono recata in viale Po e, con mia grande sorpresa, al posto dell’azienda c’era un’agenzia di pompe funebri. Ho telefonato alla sede di Bologna e mi hanno spiegato che a Ferrara c’era un franchising e che loro stavano subendo un grave danno d’immagine".

E i soldi? "I miei 450 euro, per ora, sono svaniti nel nulla – sbotta –. Ma ci sono clienti che hanno perso migliaia di euro". Già, perché a quanto sembrerebbe in tanti vi sarebbero cascati.