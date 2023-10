Ferrara città ateneo. Prende il via Festhood

Al via la seconda edizione di Festhood, il festival delle lotte organizzato da Udu, finanziato dal fondo culturale di ateneo, in collaborazione con Cgil, Arcigay, Anpi, Centro donna giustizia e Rete degli studenti medi e Arci. Si partirà oggi alle 18 a Factory Grisù, in via Mario Poledrelli 21, con l’intervento di Pietro Turano, attivista di Arcigay e attore nella nota serie ‘Skam Italia’, che dialogherà con Matteo Gilli, presidente di Arcigay Ferrara e responsabile dello sportello salute in merito a autodeterminazione, stereotipi e salute sessuale. Dopo l’incontro sarà presente un’equipe qualificata che effettuerà test Hiv rapidi in forma anonima e gratuita. La serata proseguirà domani alle 21, sempre a Factory Grisù, con il concerto di ‘Giovanni ti amo’ e ‘España Circo Este’. Altro appuntamento musicale sarà venerdì 20 alle 21 sempre a Grisù con Viviane e Giorgio Poi in duo con Gianluca Massetti. Venerdì 27 ottobre a Palazzo Bevilacqua Costabili, in via Voltapaletto 11, in aula EC1 il tema sarà invece la lotta al nazifascismo, di cui si parlerà con lo storico e scrittore Paolo Berizzi e la storica del museo del Risorgimento e della Resistenza Antonella Guarnieri. Nella mattinata di sabato 28, sempre nell’aula EC1 del dipartimento di economia, alle 10,30 con lo scrittore e attivista per i diritti umani Yvan Sagnet si parlerà di lotta al caporalato. "Il progetto Festhood nasce dall’idea di provare a creare un qualcosa che appartenesse agli universitari e che con il tempo fosse caratterizzante per la città di Ferrara. Un’idea che potesse avvicinare la componente studentesca, quella fuorisede soprattutto, ai residenti. Come Unione degli Universitari lavoreremo per costruire un’idea reale di Ferrara CittAteneo".

Lucia Bianchini