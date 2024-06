Ferrara città del cinema. La visita di Borgonzoni: "Finanziamo il progetto"

Nella mattina di ieri il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha fatto visita alla ‘Città del Cinema’. Ad accompagnare la senatrice bolognese negli spazi della scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini, all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco, il fondatore Stefano Muroni. Presente anche il deputato Davide Bergamini, sindaco di Vigarano Mainarda. La visita è stata l’occasione per ribadire l’impegno da parte del ministero della Cultura a sostenerne fattivamente la crescita e si è conclusa con un importante annuncio da parte del sottosegretario.

"Dopo averne a lungo sentito parlare come di un cantiere culturale di eccellenza, finalmente – ha affermato il sottosegretario Lucia Borgonzoni – ho avuto il piacere di visitare alcuni degli ambienti che ospitano l’ambizioso progetto messo in piedi dall’associazione ‘Ferrara La Città del Cinema’ e di assaporarne lo spirito che ha dato il via all’idea: da una parte, un amore sconfinato per la settima arte, dall’altro una forte attenzione nei confronti di una terra straordinaria, che vanta una lunga tradizione legata all’audiovisivo. Ritengo che gli sforzi profusi finora dalla squadra che con passione e impegno anima la filiera – vero e proprio polo attrattivo in Regione, conta oggi 200 ragazzi iscritti alla scuola – meritino un plauso e tutto il nostro sostegno. È infatti dovere del ministero affiancare realtà così impegnate sul territorio per la crescita della comunità locale e non solo. A Ferrara arrivano studenti da tutta Italia, che muovono i primi passi nel mondo del cinema e che ne scoprono segreti e mestieri. Molti dei professionisti di domani partono proprio da qui, da scuole come questa".

"Formazione dei più giovani, produzione e promozione cinematografica – ha proseguito il sottosegretario – rappresentano il cuore pulsante della grande macchina che muove ‘La Città del Cinema’ e più in generale sono tra le principali azioni da mettere in campo per garantire all’industria cinematografica italiana di continuare a svilupparsi e conquistare sempre nuovi mercati, allargandosi su scala internazionale".

A sostegno della sua importante attività, l’annuncio della senatrice a margine della visita, "quest’anno verranno stanziati 200mila euro. Si tratta solo dell’inizio. L’obiettivo è poter garantire un finanziamento strutturale". E a proposito di annunci, il sottosegretario ha anticipato che tra i progetti che nel prossimo futuro saranno realizzati in provincia uno interesserà anche il Comune di Vigarano Mainarda: nel 2025 ricorreranno infatti i cento anni dalla nascita dell’artista Carlo Rambaldi.