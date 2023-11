"Ferrara, città più cinematografica d’Italia"

"Lucrezia Borgia, di cui d’ora in ora la beltà, la virtù, la fama onesta e la fortuna crescerà, non meno che giovin pianta in morbido terreno". Bastano forse i versi del Furioso di Ariosto per celebrare Lucrezia Borgia, uno dei personaggi più controversi e discussi della storia. Celebrare, sì, è il termine giusto, recepito e perseguito anche dai registi de ‘L’incantevole Lucrezia Borgia’, docufilm sulla moglie di Alfonso I, giunta a Ferrara nel 1501, con tutti gli onori del caso (basti pensare che di lì a poco, Lucrezia e Alfonso avrebbero aperto uno dei cantieri artistici più importanti del Cinquecento italiano, al Castello estense), ma anche tra tante malelingue. Ieri, invece, tutti gli onori del Ferrara Food Festival (senza malelingue) sono andati a un’altra Lucrezia, Lucrezia Lante della Rovere, per aver interpretato Lucrezia Borgia. Dopo aver conquistato il Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia, assegnato dalle città di Bisceglie e Ferrara, il docufilm sulla duchessa – che ha visto il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione Comunale – ha ricevuto il premio Diamante Estense, per aver contribuito alla promozione della città di Ferrara.

A ritirare il riconoscimento, in piazza del Municipio, oltre all’attrice protagonista, vi erano anche i due registi, Marco Melluso e Diego Schiavo e lo sceneggiatore, Andrea Meli. "Si tratta di un premio che abbiamo istituto con il Ferrara Food Festival nel 2021", spiega l’assessore al turismo, Matteo Fornasini, durante l’incontro moderato dalla giornalista Silvia Giatti. "Quest’anno lo assegniamo a un progetto e a un personaggio, Lucrezia Borgia, che hanno contribuito a valorizzare la nostra città". E, infatti, Ferrara è più che centrale nella parabola di Lucrezia Borgia: "Ferrara – così Lucrezia Lante della Rovere – è vista, nel nostro film, in tutti i suoi lati: è la città più cinematografica d’Italia".

"Nella città estense, Lucrezia si è potuta esprimere come persona e come donna – proseguono i registi – quando prende le distanze da Roma, dal fratello e dal padre, finalmente riesce a vivere, anche se alla corte estense, all’inizio, viene vista malissimo". D’altronde, nonostante Lucrezia Lante della Rovere si chiami così in onore di Lucrezia Borgia, "da bambina me ne vergognavo: aveva la reputazione di assassina e mangiauomini". E, invece, era ben altro: il ‘docupop’ racconta, in maniera divertente, proprio questo, narrando in un modo fresco, didattico e adatto anche (se non soprattutto) ai giovani, la storia di Lucrezia Borgia, come se fosse la protagonista della più appassionante telenovela del Rinascimento. Colta, scaltra, abile politica e diplomatica: "il nostro è un docufilm commedia di carattere femminista, che ha dato una nuova identità a questa donna – conclude l’attrice – abbiamo restituito dignità e verità a una figura che portava un fardello pesante".

Il film ha iniziato la sua tournée nelle sale il 27 settembre 2023 a Bologna e sta entusiasmando il pubblico con un linguaggio brillante e ricco di citazioni che dà vita alla figura di questa eroina del Rinascimento. Il cast è composto da Lucrezia Lante della Rovere – che, tra l’altro, discende da papa Giulio II, colui ch sancì la caduta dei Borgia –, e da Tullio Solenghi, Tobia De Angelis, Francesco Zecca, i Gemelli Ruggeri, Denis Berri. Dopo la cerimonia di premiazione, l’attrice romana, insieme ai registi, ha presentato il film al pubblico al Cinepark Apollo, dove i ferraresi avranno l’opportunità di vedere questo docufilm anche in date successive.