Ferrara-Codigoro, c’è la svolta: "Treni, si potenzia la linea"

Stanno per aprire i cantieri che permetteranno, sui 52 chilometri della tratta ferroviaria Codigoro-Ferrara, il passaggio completo al sistema di trazione elettrica. Un percorso che diventerà realtà dal 2025, nell’ambito del progetto più ampio, per un investimento di 42 milioni, che porterà all’elettrificazione di tutte le linee ferroviarie regionali. "Un intervento strategico" voluto da viale Aldo Moro "per migliorare il comfort di viaggio e la sicurezza dei viaggiatori, oltre ad abbassare l’impatto ambientale, con benefici per la qualità dell’aria, e a rendere più competitive le linee sia per trasporto dei passeggeri che per il traffico merci. Inoltre la flotta dei mezzi sarà integralmente rinnovata da mezzi a diesel a mezzi elettrici".

Soddisfazione degli assessori regionali Andrea Corsini (Infrastrutture e Trasporti) e Paolo Calvano (Bilancio) che affermano: "Apre un cantiere importante non solo per il ferrarese, ma per l’intera regione. Con i lavori che prendono il via in questi giorni porteremo, dal prossimo anno, tutti i treni regionali a viaggiare in modo sostenibile. Un cambiamento che porterà vantaggi per l’ambiente e l’aria che respiriamo – proseguono – e che si ripercuoterà anche sull’affidabilità dei treni e la puntualità del traffico delle persone e delle merci. Un passo avanti verso la transizione ecologica della mobilità e un incentivo significativo per chi ogni giorno potrà scegliere il mezzo collettivo per gli spostamenti di lavoro e studio o per le imprese che, optando per il ferro, contribuiranno a diminuire i camion dalle strade". Molto contenta anche il sindaco di Codigoro Alice Zanardi che dice: "Accogliamo con grande soddisfazione l’inizio dei lavori a marzo, che porteranno all’elettrificazione della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro. Ringrazio gli assessori Corsini e Calvano che hanno accelerato l’iter per un impegno che avevano preso con me e l’assessore Stefano Adami. L’elettrificazione della linea ha un’importanza vitale per l’interconnessione del nostro territorio col capoluogo e i comuni sulla tratta. Un impegno mantenuto andando così a beneficio di famiglie, lavoratori e imprese del territorio e del turismo".

