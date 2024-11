Ferrara-Codigoro, partiti i lavori

Un’opera attesa da tempo e un progetto che forse inizia a vedere la luce. Sono iniziati a maggio 2024 i lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro, un percorso di 52 chilometri che sarà completamente a zero emissioni, in linea con il progetto regionale di transizione energetica per la mobilità sostenibile. Con un investimento di oltre 40 milioni di euro, la Regione punta a eliminare l’utilizzo dei treni diesel e a introdurre treni elettrici avanzati che contribuiranno alla riduzione dell’impatto ambientale nel territorio ferrarese.

Ad oggi, sono già stati completati 22 dei 52 chilometri previsti. "Grazie a questo intervento, renderemo la linea Ferrara-Codigoro una tratta moderna e sostenibile, offrendo trasporti più puliti ed efficienti", ha dichiarato l’assessore regionale Paolo Calvano. La conclusione dei lavori è prevista entro la prima metà del 2025.

Oltre all’elettrificazione, il progetto prevede l’introduzione di nuovi treni regionali, progettati per migliorare il comfort dei passeggeri e dotati di servizi aggiuntivi come il trasporto biciclette, favorendo così l’utilizzo della linea per finalità turistiche. "Con questo intervento, miglioriamo i collegamenti tra il Basso Ferrarese e la città di Ferrara, a vantaggio sia di studenti e pendolari, sia dei turisti – ha aggiunto Calvano –. La mobilità sostenibile è oggi un valore aggiunto anche nelle tendenze turistiche internazionali. Offrire treni con trasporto biciclette rafforza l’attrattività del Basso Ferrarese come meta turistica green", ha concluso l’assessore.

Grazie a questo progetto, l’investimento complessivo della Regione Emilia-Romagna sulle infrastrutture ferroviarie del territorio ferrarese supererà i 100 milioni di euro, includendo sia la Ferrara-Codigoro che la linea Bologna-Portomaggiore.