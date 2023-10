"Ferrara: crollato del 60% il miele made in Italy a causa del clima impazzito"

Il caldo ha mandato in crisi anche le api, impazzite per queste temperature che hanno annullato le stagioni. Spiega l’effetto del clima impazzito sugli insetti Anna Orpelli, proprietaria con il fratello Nicola dell’azienda Beepatient – l’ape paziente – di Bondeno.

Il miele lo producono loro, da anni, con le arnie collocate in ambienti ancora incontaminati, da Bondeno fino al mare. "Nel mese di maggio le lunghe piogge con gli allagamenti delle campagne anche di giorni hanno annullato la produzione di fiori – spiega l’allevatrice –, è stato un momento di forte difficoltà. La produzione è stata già in quel momento compromessa, con cali molto consistenti. Poi, fortunatamente, la stagione si è assestata, le temperature sono salite e si sono stabilizzate su valori tipici dell’estate". Proprio in quel momento il clima folle ha dato un’altra zampata, con questo caldo che non accenna a calare. A dispetto delle previsioni che ormai da giorni annunciano una ‘rottura’ della stagione, con temperature in calo di una decina di gradi, quindi verso quelle che sono le medie stagionali del periodo. Ma le previsioni lasciano il tempo che trovano, per il momento i gradi sono tanti, toccano in alcuni casi picchi di trenta.

Spiega cosa sta succedendo Orpelli, la loro produzione si ‘estende’ su una sessantina di arnie. "Le api sentono l’estate, credono che siamo ancora in luglio e così lasciano le arnie alla ricerca di fiori, che però non ci sono più. Un forte dispendio d’energia, sono loro in questo momento a consumare il miele che producono. Si registrano a causa di questi problemi crolli anche del 60%". Non è l’unico effetto. C’è la concorrenza, che ha alzato la testa. "Stanno arrivando quantità di miele da altri paesi, a prezzi più bassi del nostro. E, mi permetto di dire, di una qualità certamente inferiore. In questo momento siamo molto preoccupati, un intero settore è a rischio. E soprattutto è in pericolo un ecosistema, quelle delle nostre api".

m. b.