Ferrara dalle origini all’anno Mille. Andreoli all’Ariostea

Avrà per tema la ‘civitas nova’ di età ottoniana il quarto appuntamento di ‘Archeologia in biblioteca’ su ’Ferrara dalle origini all’anno Mille’, ciclo di incontri sulle fasi più antiche della storia urbana di Ferrara, a cura di Alberto Andreoli. L’appuntamento oggi, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). L’incontro, organizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.