Ferrara diventa un segnalibro: "Una vetrina per il turismo"

Ferrara con Makros ad Ica, la fiera mondiale degli archivi di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Impresa e istituzioni per promuovere Ferrara e il Made in Fe

"Ad Abu Dhabi si è parlato tantissimo di Ferrara". Così, Massimo Luise, Ceo di Makros, presente ad Ica (International Council on Archives), la fiera mondiale degli archivi conclusasi venerdì.

L’azienda ferrarese, presente con un suo stand dedicato a Blockfire (sistema archivistico per protezione al fuoco brevettato a livello mondiale) ha infatti portato in fiera anche Ferrara in formato acquerelli e segnalibro come omaggi agli stakeholder. Oltre che guide turistiche e un video promozionale della città, in collaborazione col Comune e InFerrara. Un’idea nata quasi per caso, con Luise che ha commissionato gli acquerelli. Di qui, con l’assessore al Turismo Matteo Fornasini e Davide Bellotti, l’estensione alla Ferrara storica e turistica. Soddisfazione per l’operazione esprime l’assessore Fornasini, che sottolinea come siano "molteplici oggi i modi per promuovere il turismo e creare vetrine dedicate laddove c’è lungimiranza. Speriamo – la sintesi dell’assessore – che altri imprenditori seguano questo esempio. Sicuramente è un fronte su cui lavorare, per individuare altri canali". Soddisfazione anche da Davide Bellotti, in rappresentanza di InFerrara. "Esattamente come c’è oggi un turismo sostenibile attento a modelli aziendali altrettanto sostenibili, c’è un’imprenditoria culturale che può creare turismo. E’ motivo di compiacimento sapere che ad Abu Dhabi, in un contesto di così grande valore, c’è Ferrara, con le opportunità che offre". Da Stefano di Brindisi, Amministratore Unico Sipro – nella cui area Makros occupa due moduli – la sintesi. "Sipro è lieta di svolgere ruolo di incubatore di impresa. E’ nella nostra vocazione supportare aziende che da idee costruiscono progetti ambiziosi". "Makros - la chiosa di Luise – è un’azienda in forte espansione. Ma ha dato anche a noi soddisfazione fare qualcosa per la nostra città. Abbiamo visto ambasciatori, diplomatici, dirigenti colpiti da tanta bellezza e curiosi di conoscerla".