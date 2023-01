Ferrara diventi la città della sussidiarietà

Francesco

Fersini *

Non condivido il giudizio espresso dal segretario cittadino del Pd la scorsa domenica dalle colonne di questo giornale.

In quell’articolo, il segretario del Pd si chiede perché un servizio contro il caro bollette sia stato promosso da un’associazione legata ad un assessore comunale anziché dal Comune stesso.

Non condivido la sua posizione ma lo ringrazio. Perché dà l’occasione alla politica locale per riflettere su un tema decisivo: quello della sussidiarietà. Non credo che il compito del Comune sia quello di promuovere direttamente iniziative e progetti quanto, piuttosto, quello di sostenere quelle iniziative e quei progetti che spontaneamente nascono nella società (come è quello promosso dalla APS Ferrara Cambia, per esempio).

Un’impostazione diversa tradisce una visione paternalistica del potere pubblico che sarebbe meglio lasciarsi alle spalle perché inutile e dannosa.

È, infatti, più efficace la risposta al bisogno elaborata da chi quel bisogno lo avverte nella sua quotidianità rispetto alla risposta partorita “a tavolino” negli uffici comunali seppur preceduta da confronti, interlocuzioni ed altro.

Anziché chiedere al Comune di prendere più iniziativa, andrebbe chiesto al Comune di aiutare sempre di più chi fa, chi è già sul campo. Questo è un corretto, sano ed efficace rapporto tra politica e società. Quello che serve è un cambio di paradigma che non contempli il Comune e la politica quale “dominus” e protagonista assoluto ma come umile servitore degli attori in campo. Diversamente Ferrara cambia ma solamente di colore politico, senza alcun cambiamento sostanziale di metodo e di politica.

Per questo sarebbe utile che la politica della città, maggioranza e opposizione, si esprima su questo punto: siamo interessati a fare di Ferrara la città della sussidiarietà o vogliamo limitarci ad amministrarla distinguendoci unicamente dal colore politico senza apportare alcun cambio di paradigma sostanziale?

* membro direttivo Associazione Culturale ‘Ferrara Oltre’