Ferrara: Donna, Vita e Libertà per Mahsa Amini e l'Iran

Donna, vita, libertà, in tutte le lingue del mondo. Queste le parole con cui la rete per la pace ha ricordato Mahsa Amini, uccisa un anno fa a Teheran perché secondo la polizia morale non indossava il velo in modo corretto. Il flash mob è stato ideato e costruito da Cittadini del mondo e Teatro Off ed era composto da una performance e un’installazione artistica curata da Maryam Amirfashi: fiori con scritti i nomi delle giovani vittime del regime iraniano, e ciotole riempite con quelli che l’artista ha definito i quattro elementi, acqua, nafta, sangue e suolo. "Nel mondo antico – spiega l’artista –, si diceva che l’universo fosse stato costruito da quattro elementi. Oggi nel mio Paese, l’Iran, gli elementi costitutivi sono: acqua, che non c’è più, nafta, che è sfruttata e sta finendo, sangue versato, che non costa nulla e terra, quello che ti porta a combattere e a resistere".

"Quest’anno sono state uccise chissà quante persone – continua Maryam Amirfashi –. Per noi i funerali sono molto importanti, ci si abbraccia e si mette un po’ di terra sulla testa delle persone per calmarle, ma i familiari di queste vittime non hanno potuto fare loro un funerale. Oggi vogliamo essere la voce degli iraniani e di tutte le persone oppresse. Il mondo è solo uno, siamo tutti umani, dobbiamo esseri uniti. Donna, vita, libertà è per tutto il mondo, abbiamo una sola nazionalità, la Terra".

Lucia Bianchini