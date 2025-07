Ferrara, dopo lo stupro. Trasferita trans violentata: "Dovevano farlo prima"

Dopo una settimana di bufera politica – con il caso sollevato domenica dal Carlino e finito sul tavolo del ministro Nordio con due interrogazioni, e l’ispezione improvvisa, lunedì, della senatrice di Avs Ilaria Cucchi –, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (il Dap) arriva la svolta. Con un atto urgente, in quattro e quattr’otto, la detenuta trans che aveva denunciato lo stupro nel carcere di massima sicurezza di via Arginone, da ieri mattina non si trova più nell’istituto di Ferrara bensì a Belluno. Trasferita nell’apposita sezione dedicata ai detenuti transgender: solo sei le carceri in Italia che ne dispongono, tra cui l’istituto della città veneta.

La detenuta, 45 anni italiana, era arrivata a fine marzo, trasferita a sua volta da Reggio Emilia per "motivi di sicurezza". Litigi, incompatibilità, caos. Ma all’Arginone, carcere solo maschile, nella quarta sezione fin dai primi giorni aveva iniziato a subire minacce e palpeggiamenti nei corridoi, chiedendo così alla direttrice e ai garanti comunale e regionale, Manuela Macario e Roberto Cavalieri, di essere trasferita nuovamente in un carcere per detenuti transgender. "Aveva paura – ha spiegato al Carlino Macario – di essere violentata. Come è possibile mettere una detenuta trans in un carcere di soli uomini?". Il 24 giugno, poi, la telefonata, "autorizzata dall’Arginone", fatta a Cavalieri, dal quale era partita formalmente la denuncia: "Martedì sera – così il garante –, la detenuta transgender mi ha chiamato. Era arrabbiata, tesa, soprattutto restia nel parlare. Mi disse dello stupro senza fare nomi per paura". I due si erano già incontrati di persona qualche giorno prima, il 16: "La vidi su sua richiesta per il trasferimento. C’erano però due problemi: riportrala a Reggio e con il Dap. La richiesta, comunque, era stata formalizzata immediatamente". I movimenti dei detenuti tra Emilia Romagna e Marche li dispone il provveditore, altrove invece è compito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. "Da Reggio a Ferrara venne trasferita per ordine e sicurezza" dal provveditore, per eventuali altri penitenziari si attendeva una pronuncia del Dap, mai arrivata fino a ieri. Così era finita nella sezione ’protetti’ dell’Arginone, dove ci si trova di tutto, anche chi ha commesso reati su fragili: "Ci sono ragazzi 18enni – continua Cavalieri – con adulti, disabili in celle con altri, trans con detenuti uomini". Insomma, "è stato come mettere la nitro con la glicerina".

Lo stupro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto a metà giugno all’interno di una cella ("sono stata attirata con la scusa di un caffè") da parte di altri quattro detenuti. "Vicenda tutta da chiarire", chiosa il Sinappe con il segretario provinciale Roberto Tronca, "ma che se confermata sarebbe molto grave". In Procura è stata aperta un’inchiesta per violenza sessuale contro ignoti, i video interni del carcere diranno molte cose. Intanto la situazione nel penitenziario estense continua ad essere drammatica con 400 detenuti, 150 in più del consentito. "Siamo al collasso, servono subito 20 poliziotti", denuncia il Sappe. Dall’1 al 3 luglio, tre di loro sono rimasti feriti, mentre un detenuto si è arrampicato sul tetto dell’Arginone e un altro ha sfasciato i cancelli. "Prima o poi – chiude Tronca – tra i colleghi ci scappa il morto".