"Ferrara è cambiata ma questo cambiamento deve completarsi"

Caro Carlino,

“… caro direttore riprendo volentieri le sue sollecitazioni …”. Iniziavo così una lettera inviata alla redazione del Carlino Ferrara esattamente dieci anni fa, nel 2013, e posso riprendere per buono quell’incipit dopo il suo ultimo editoriale. Spiegavo, allora, quanto fosse necessaria l’unità fra tutte le forze del centrodestra per offrire la possibilità dell’alternanza in una città politicamente immobile, governata dalla sinistra sin dal dopoguerra. Nel 2019 la svolta è avvenuta, e alcune considerazioni appaiono superate: sottolineavo come il commissariamento della Carife fosse un brutto segnale, e i fatti, purtroppo, sono stati di gran lunga peggiori di come si potesse immaginare allora; altre questioni sono state affrontate subito di petto, come la lotta al degrado in zona GAD e la promozione turistica e culturale del capoluogo. Tanto resta da fare, ma Ferrara è diversa da dieci anni fa, piaccia o meno. Il cambiamento però deve proseguire e completarsi, in una fase storica che presenta enormi sfide per il presente, e altrettante per il futuro; per proseguire nel cammino, non esistono ricette diverse da quelle che suggerivo allora: la competenza è preferibile all’arrangiarsi; andare uniti è meglio che correre divisi; la coesione è migliore dello scontro fra alleati in pubblico (e in privato); il successo di un partito non significa sempre la vittoria di una coalizione; cercare nella maggioranza le cose che uniscono invece di quelle che dividono è un compromesso saggio; probabilmente monsieur de la Palisse farebbe salti di gioia per queste riflessioni, ma a un anno da un confronto che deciderà molte cose del futuro della città, e osservando il presente, probabilmente sottolineare l’ovvio non è così scontato come sembra. Almeno secondo il mio personale punto di vista.

Andrea Rossi

* * *

SGARBI E MATTARELLA

ALLA MOSTRA

Caro Carlino,

ho letto la polemica del sottosegretario Sgarbi sulla mancata citazione della mostra Rinascimento e il fatto che Mattarella non la abbia visitata. Un dubbio mi assale, ma in qualità di sottosegretario alla Cultura e presidente di Ferrara Arte non doveva essere lui a invitarlo, sapendo della visita in città?

Alfio Giannini