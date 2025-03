Ferrara e i paesaggi Unesco, giornata di studi con architetti e ingegneri

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, Ferrara è stata scelta come sede per confrontarsi e parlare di paesaggi culturali Unesco. La Soprintendenza di Bologna e il Comune di Ferrara, in collaborazione con gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, presentano una giornata di studi dedicata a questo tema di rilievo nazionale e non solo. L’evento si terrà domani al Ridotto del Comunale e offrirà un’importante occasione di confronto su tematiche di tutela, valorizzazione e gestione dei paesaggi culturali, con particolare attenzione alla realtà ferrarese e al Delta del Po. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti, che condivideranno esperienze e best practice, stimolando il dibattito sulle sfide future della pianificazione territoriale e della conservazione dei paesaggi storici.

Dopo la registrazione dei partecipanti, seguiranno (dalle 9.15) i saluti istituzionali dell’architetto Francesca Tomba, dirigente della Soprintendenza, dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, del direttore generale della Fondazione Teatro Carlo Bergamasco e dei rappresentanti degli ordini professionali. Seguiranno interventi di esperti del settore. La sessione mattutina sarà incentrata sul riconoscimento e sulla gestione dei paesaggi culturali, con interventi tra gli altri dell’architetto Carla Di Francesco (già Ministero della Cultura) su Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio. L’accesso è gratuito previa iscrizione al link: https://forms.office.com/e/xm5my79X30. L’evento sarà disponibile anche in streaming sul canale YouTube del Teatro Comunale di Ferrara.

re. fe.