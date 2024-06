Ferrara e i suoi simboli in 36 disegni. La mostra è una ‘visita illustrata’

Gli spazi dell’Hotel Ferrara accolgono i ferraresi per una mostra su Ferrara in collaborazione con l’associazione The Ferrareser. Si può dire, insomma, che la mostra ‘Visita illustrata nel cuore della Città’, inaugurata giovedì nell’hotel di Largo Castello, sia proprio un bell’esempio di "ferraresità". L’esposizione, al cui vernissage erano presenti Guido Guidi, presidente e ceo del gruppo di The Begin Hotels, ed Eugenio Ciccone, presidente dell’associazione The Ferrareser, racconta con 36 illustrazioni la città nei suoi elementi più iconici che vanno dai punti monumentali più importanti fino al carattere della città. Sarà visitabile tutta l’estate. L’evento di inaugurazione è stata l’occasione per accompagnare i partecipanti ad un percorso in cinque tappe cui hanno preso parte anche cinque degli illustratori coinvolti nel progetto.

L’iniziativa è il primo evento che la collezione marchigiana, da poco in città con la gestione dell’Hotel Ferrara, vuole fare per rendere la struttura un luogo di racconto della città estense non solo per i turisti, ma anche per i cittadini stessi. Il vernissage è stata anche l’occasione per Guido Guidi di illustrare i punti salienti del progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’Hotel Ferrara, firmato da Nick Maltese Studio, nominato tra i 20 più importanti designer emergenti dalla rivista Ad Italia. "Siamo entrati solo a dicembre a Ferrara, in punta dei piedi, per conoscere l’atmosfera della città. Oggi – spiega Guidi –, ringraziamo per la collaborazione che abbiamo trovato. Come ogni struttura della nostra collezione, anche l’Hotel Ferrara diventerà uno spazio non solo per chi arriva in città, ma anche per chi la vive tutti i giorni. La mostra inaugura l’inizio di questo progetto e afferma la nostra volontà di aprirci alle realtà locali, che consideriamo la linfa per raccontare la destinazione". A chiusura dell’evento è intervenuto anche Eugenio Ciccone, che ha ringraziato la The Begin Hotels e ha espresso il suo pensiero in merito al progetto. "Siamo contenti della proposta di collaborazione con l’Hotel Ferrara – ha detto –, una realtà da poco arrivata nel nostro territorio e che si è dimostrata sensibile a valorizzare idee e persone, come il nostro gruppo di illustratori".

f.f.