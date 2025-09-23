Ferrara e il Rinascimento, scatti di storia

Architettura, urbanistica, pittura, rievocazioni. Sono tanti i motivi, anche storici oltre che estetici, per cui Ferrara ha costituito e ancora costituisce, secondo l’opinione dell’Unesco, un caso esemplare, e quindi un bene da tutelare in qualità di patrimonio universale. La questione è molteplice, è stata studiata e la si studia anche nel 2025. Soprattutto nel 2025. E infatti non si manca di ripeterlo: quest’anno si celebrano i trent’anni dall’inserimento della città in quella lista Unesco.

La nuova mostra fotografica di Pierluigi Benini, sostenuta dal Comune e curata dalla Fondazione Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, ha proprio questo significato celebrativo. Nata da un’idea dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, l’esposizione prende il titolo di ‘Ferrara – Città Europea del Rinascimento’: verrà inaugurata giovedì alle 17 alla Rotonda Foschini, e rimarrà allestita fino al 30 novembre. La presentazione invece si è tenuta ieri, al Ridotto del Comunale. "Si tratta di una mostra fotografica particolare, che celebra tutto il lavoro di Pierluigi Benini, fotografo che ha dedicato tutta una vita alla fotografia: i suoi reportage sono famosi in tutto il mondo", spiega Gulinelli. "Il motivo per cui l’abbiamo scelto è che si inserisce nella grande tradizione di chi ha saputo fare della fotografia urbana un linguaggio universale". "Ringrazio Benini – aggiunge il direttore generale del teatro, Carlo Bergamasco – per averci dato l’occasione di ospitare questa esposizione e ringrazio il Comune per aver reso possibile un’iniziativa che ha un valore particolare: È stimolante vedere come si possano coniugare fotografia, memoria e bellezza in un contesto così significativo. Siamo orgogliosi che il nostro teatro, oltre a essere sede di cultura e spettacoli di alto livello, si trasformi ancora una volta in un vibrante luogo d’arte". Per ultimo ha preso la parola Benini, che nel suo curriculum definisce le sue fotografie "non artistiche, ma documentaristiche", considerandosi "un artigiano della fotografia". "Questa – ha spiegato – è una mostra che si incrocia con il passaggio quotidiano delle persone in Rotonda: ho cercato di scegliere fotografie capaci di sorprendere e incuriosire".

Per realizzare e concretizzare questo progetto sono stati seguiti quattro argomenti che riguardano il Rinascimento ferrarese: l’architettura, l’urbanistica, la pittura e le rievocazioni storiche. Per quest’ultima è stata scelta un’immagine degli sbandieratori del Palio in piazza Ariostea e due ritratti raffiguranti importanti personaggi rinascimentali estensi, Isabella d’Este con il marito Francesco II Gonzaga e Pietro Bembo scrittore, umanista. Saranno esposte 24 fotografie, 12 verticali nella Rotonda Foschini e 12 orizzontali sotto i portici del teatro. Si è cercato di realizzare immagini e scorci suggestivi, con atmosfere e luci che possano attirare l’attenzione, stupire e incuriosire non solo i turisti, ma anche i ferraresi. L’allestimento della mostra è pensato per integrarsi armoniosamente con l’architettura della Rotonda Foschini e del teatro Comunale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di eventi organizzati per celebrare i 30 anni del riconoscimento di Ferrara a Patrimonio Mondiale Unesco, un traguardo significativo che sottolinea l’impegno della città nella conservazione e valorizzazione del suo eccezionale patrimonio. Il programma completo delle celebrazioni è consultabile sul sito del Comune: https://www.comune.ferrara.it/ferrara-30-unesco