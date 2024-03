Ferrara e la sua storia nel libro di Bonora oggi in biblioteca

Oggi, nella biblioteca del Centro documentazione donna di via Terranuova, Mirella Bonora parlerà del suo romanzo ’Il passo della gatta’. Un giallo mystery a sfondo storico, ambientato a Ferrara, che mette in luce l’amore e la passione dell’autrice per la sua città d’origine, con una storia fresca, leggera, dalla spiccata presenza femminile. Ferrara e la sua storia diventano il teatro in cui le giovani protagoniste sveleranno un pericoloso segreto celato da tempo. Per partecipare online occorre inviare una mail a elena.branca@yahoo.it; riceverete il link per collegarvi una decina di minuti prima.