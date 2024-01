"Ferrara è più sicura e il centro è migliorato"

Caro Carlino,

voglio agganciarmi alla lettera apparsa ieri sulla sicurezza. Sono perfettamente d’accordo, chi dice il contrario sa di dire una sciocchezza e certamente non abita nella zona: la situazione in questi ultimi anni è molto migliorata certamente non risolta (ritengo sia impossibile ritornare ai bei tempi di 15/20 anni fa). Voglio aggiungere anche il grande miglioramento del centro storico, la mia famiglia ha un’attività commerciale da oltre 70 anni, sicuramente dovuto alle varie iniziative che l’amministrazione organizza durante l’anno (un plauso per il Palio, come contradaiolo di San Giacomo è finalmente preso in considerazione nei giusti modi).

Stefano Paltrinieri

--- ---

Non so cosa si devono inventare i membri del Governo per spiegare la loro lotta alle intercettazioni. Le ultime vicende che coinvolgono il figlio di Verdini e i suoi sodali la dicono lunga. Si parla di appalti, di tangenti, di promozioni pilotate. Tutto questo viene a galla indovinate perché? Intercettazioni, le famose, antidemocratiche, rovina/persone, colpevoli di ogni stortura della Giustizia. Quando il Guardasigilli disse che non gli risultava che la mafia parlasse al telefono, mi sono meravigliato che questa frase infelice fosse praticamente passata inosservata. Ma chi credono di prendere in giro?

Lettera firmata