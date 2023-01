"Ferrara è stata terreno poco fertile per le industrie"

Caro Carlino,

nell’articolo del 22 gennaio: spariti 3 mila addetti in dieci anni, vorrei ricordare che la de- industrializzazione di Ferrara è iniziata nei primi anni 70’ ed è continuata negli anni a venire. È nota l’ alta conflittualità di quegli anni che resero Ferrara e provincia poco favorevole agli insediamenti industriali per molti anni. Così numerose aziende migrarono nel Veneto, qualcuna in altre parti della Regione, altre chiusero (Zenith etc.), altre furono fortemente ridimensionate. Negli anni 70’ e 80’, i modelli di sviluppo economico proposti dalla Politica locale ( e non solo) erano i paesi dell’ Est Europa dove regnavano “ Statalismo e burocrazia”, che nella realtà mettevano un freno allo sviluppo e agli insediamenti privati. Negli anni 90’ Ferrara era scesa all’ ultimo posto in Regione per “ Reddito pro capite”, mentre negli anni 70’ era seconda. In seguito la politica dei “ no” praticata ad oltranza dalla Regione contro lo sviluppo energetico (in particolare il nucleare) ma anche contro lo sfruttamento del sottosuolo, insieme alle bollette che sono le più care d’ Europa, hanno dato e danno un’ altra mazzata alla crescita economica ed industriale del territorio. Grazie per la pubblicazione di questa mia lettera, ringrazio la redazione e saluto,

b. b.