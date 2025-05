Ferrara Expo, ok al bilancio. Fiera, eventi in crescita: "Produzione su del 54%"

Il 29 aprile si è tenuta l’assemblea dei soci di Ferrara Expo, durante la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2024 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, espressione dei due soci Ferrara Tua e BolognaFiere. Nel nuovo consiglio di amministrazione sono stati nominati tre nuovi consiglieri e riconfermati il presidente Andrea Moretti e il vicepresidente Ludovico Bongini. L’assemblea ha approvato con voto unanime il bilancio, che mostra un incremento del 54% nel valore della produzione totale, segno di una crescita robusta e sostenibile, e presenta un risultato netto di esercizio assolutamente positivo, confermando l’ottima gestione e le strategie efficaci adottate nel corso dell’anno.

Nel 2024 sono stati realizzati 30 eventi, contraddistinti in manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, a cui si aggiunge l’attività ordinaria di Unife che da anni collabora con la fiera. Tra le manifestazioni fieristiche si contano quattro fiere organizzate direttamente da Ferrara Expo e dodici fiere organizzate da terzi; a questi si aggiungono eventi quali congressi, concorsi pubblici e attività formative, segno della sempre crescente capacità attrattiva che il quartiere fieristico di Ferrara sta sviluppando sul territorio regionale e nazionale e che ha portato a segnare una crescita del 40% del numero degli eventi annuali, che sono passati da 17 nel 2021, anno in cui si usciva dalla pandemia, fino ai 30 del 2024.

Fra questi le manifestazioni di punta del calendario fieristico di Ferrara a partire da RemTech Expo e dal Salone del Restauro (al via la prossima settimana), e nuovi appuntamenti di grande interesse come Work on Work (che ha visto la sua prima edizione nel 2024) e Ferrara Nerd, che ha portato in città alla sua prima edizione nel marzo 2025 oltre 12mila visitatori.

"Ferrara Expo è un motore fondamentale per l’economia e la visibilità della nostra città. Gli ottimi risultati raggiunti nel 2024 dimostrano quanto questo polo fieristico sia ormai un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. L’amministrazione continuerà a sostenere il percorso di crescita di Ferrara Expo, perché crediamo nel suo potenziale e nella sua capacità di attrarre investimenti, cultura e opportunità di lavoro per il nostro territorio", ha detto il sindaco Alan Fabbri.

"Mi congratulo sinceramente con tutto lo staff della fiera per il lavoro svolto con competenza e dedizione e ringrazio i nostri soci, BolognaFiere e Ferrara Tua, per la fiducia accordata e rinnovata – così Moretti –. Siamo entusiasti di poter proseguire il proficuo lavoro fatto fino ad oggi e continuiamo puntando a raggiungere nuovi obiettivi di qualità e quantità. Ferrara Expo ha un valore importante per la città e un potenziale di sviluppo che va cercato e gestito. Oggi abbiamo la conferma di aver intrapreso la strada giusta per affrontare le sfide future e portare Ferrara Expo verso traguardi sempre più ambiziosi".

Il nuovo Consiglio è composto, oltre a presidente e vice, da Donato Loria, consigliere e direttore di Bologna Fiere, Alessandra De La Ville Sur Illon, consigliere, responsabile del personale, affari legali e societari di Bologna Fiere e Luca Cimarelli, consigliere, presidente di Ferrara Tua.