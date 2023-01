Ferrara, ferita nella lite, finisce lei a giudizio: assolta dall’accusa di calunnia

Ferita nella lite, finisce lei a giudizio Assolta dall’accusa di calunnia

Ferrara, 30 gennaio 2023 – Rimane ferita in una lite tra vicini, sporge denuncia ma alla fine è lei a ritrovarsi a processo. Una vicenda all’apparenza banale ma che, nell’arco del procedimento durato un paio d’anni e fatto di querele e controquerele, ha visto le parti in causa rovesciarsi in maniera diametrale. Il caso si è chiuso alcuni giorni fa davanti al gup Danilo Russo.

L’imputata (una 69enne ferrarese difesa dall’avvocato Ciriaco Minichiello) è stata assolta dalla contestazione di calunnia ai danni del suo vicino di casa. Lo stesso con il quale aveva avuto un alterco culminato con la rottura di una porta a vetri e una corsa in ospedale con tagli a mano e avambraccio.

Per capire i contorni di questa storia bisogna riavvolgere il nastro fino al luglio del 2020. Il tutto avviene in una strada alle porte della città. I protagonisti della vicenda hanno le case confinanti. Quel giorno d’estate accade una cosa banale, come tante ne succedono nelle non sempre facili relazioni di vicinato. Un residente sta facendo dei lavori al cancello della propria abitazione con un’idropulitrice. La 69enne lamenta il fatto che alcune schegge arrugginite siano finite sull’auto nuova di zecca del figlio. Si presenta quindi alla porta del vicino. Vuole spiegazioni e un risarcimento del danno. Ne nasce un bisticcio. Il dirimpettaio rientra in casa respingendo le richieste, ma la 69enne non ci sta. Inizia a bussare a una porta a vetri. All’improvviso – questo il racconto della donna – l’uomo apre di colpo, colpendola. Il vetro va in frantumi e lei rimane ferita alla mano e all’avambraccio.

Sul posto arriva l’ambulanza che accompagna la ferita al pronto soccorso. Dopo la medicazione, il passo successivo è dai carabinieri per formalizzare una querela per lesioni. A distanza di poco tempo, la controparte controquerela sostenendo che il vetro si sia rotto a causa dei pugni sferrati volontariamente della donna. La procura non ritiene credibile la versione della 69enne e chiede l’archiviazione dell’inchiesta per lesioni. Nonostante l’opposizione dell’avvocato Minichiello – che propone tra le altre cose una consulenza tecnica per accertare la compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata dalla sua assistita –, il caso finisce in archivio. Resta quindi in piedi solo la seconda inchiesta, con l’ipotesi di reato di calunnia.

Ecco che le parti si invertono e la 69enne da persona offesa si ritrova imputata. Il caso viene definito in rito abbreviato. L’accusa è di aver incolpato il vicino delle ferite riportate, pur sapendolo innocente. Il pubblico ministero Fabrizio Valloni chiede la condanna a un anno e quattro mesi, mentre la persona offesa domanda un risarcimento da diecimila euro. Il verdetto del giudice cambia però ancora una volta le carte in tavola, assolvendo l’imputata.