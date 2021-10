Ferrara, 29 ottobre 2021 - La procura ha chiuso le indagini sul primo troncone d'inchiesta relativo al presunto giro di illeciti e tangenti che si sarebbe verificato a Ferrara Fiere durante precedenti gestioni dell'ente. Cinque gli indagati ai quali è stato notificato nelle scorse ore l'avviso di fine indagine.

Le accuse (formulate a vario titolo) sono pesanti e vanno dalla concussione al peculato passando dalla contraffazione di sigilli e all'accusa di aver 'gonfiato' i danni causati da un assalto al bancomat per ottenere più denaro dall'assicurazione. Gli indagati sono gli ex presidenti della Fiera Nicola Zanardi e Filippo Parisini, la direttrice Giorgina Arlotti, l'amministratore della società che stampava i biglietti per la Fiera Angelo Rollo e Pietro Scavuzzo, imprenditore che si occupava di allestimenti di stand e 'grande accusatore' della vicenda.

La prima accusa riguarda le presunte pressioni esercitate su Scavuzzo affinché versasse ai presidenti il 20% dell'incasso della sua società in cambio dell'esclusiva sugli allestimenti durante gli eventi in via della Fiera. Le altre contestazioni riguardano presunte somme di denaro intascate facendo la 'cresta' sull'incasso dei bar dei padiglioni, sui biglietti di ingresso e sui tagliandi dei parcheggi.