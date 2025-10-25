Ferrara film corto. Ciak, tempo di sfide. È la notte della verità

E’ in dirittura di arrivo l’edizione 2025 del Ferrara Film Corto Festival. Ultima giornata, oggi, di proiezioni e di eventi. Stasera le premiazioni. Sono 46 le pellicole in concorso di cui 14 provenienti da paesi esteri.

Undici i premi in palio che saranno assegnati da una giuria specializzata composta dalla presidente Francesca Pirani, Andreas Graf, Carlo Magri, Alessandro Marchiori Rocca e Stefano Maurelli. E’ operativa anche una giuria formata da alcuni studenti (una settantina) appartenenti a tre istituti cittadini: "Einaudi", "Dosso Dossi" e "Carducci". La cerimonia finale si svolgerà questa sera nella sala Estense. L’evento sarà preceduta alle 20,30 da un concerto dell’ensemble "Effe String quartet" con un repertorio classico e contemporaneo, che spazia dal cinema al pop. Dei corti proiettati (massimo di 25 minuti), si diceva. Molto diversificata è la produzione, di notevole livello e con largo uso del bianco e nero. Si affacciano registi alle prime armi ma molti altri sono già affermati; fra gli attori figurano anche personaggi ben noti al grande pubblico come Lino Guanciale o Alessandro Benvenuti. Interessante il confronto con alcuni registi anche stranieri, ed è stato ricordato, con filmati presentati da Carlo Magri, la feconda attività di Paolo Micalizzi, critico cinematografico del nostro giornale che fu direttore artistico del Corto estense. Tutto esaurito, l’altra mattina, per la conferenza del genetista Guido Barbujani. Di rilievo la rete di collaborazione, anzi di autentici gemellaggi, fra il Corto ferrarese e similari manifestazioni (se n’è parlato in un apposito convegno) che si svolgono in altre parti d’Italia o anche all’estero; cresce, in questo ambito, il livello di collaborazione con evidenti positive ricadute sui prodotti artistico-culturali. In mattinata nella sala dell’Arengo in Municipio è in programma anche un corso di formazione per giornalisti, aperto al pubblico, su cinema e sostenibilità. Molto lavoro ma anche grandi soddisfazioni, dunque, per il giovane direttore artistico Eugenio Squarcia che con Simonetta Sandri e Sara Bardella dà vita al team organizzativo e ideativo della manifestazione. Alberto Lazzarini