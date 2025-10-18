Ferrara film corto, sfida in pellicola. Ambiente e musica. Buona la prima

Un’anteprima e quattro giorni fitti di iniziative: proiezione di film, incontri, dibattiti, musica, premiazioni. La prossima settimana (si inizia martedì 21) prenderà il via, in città, l’ottava edizione del "Ferrara film corto festival", con un’autentica, tiratissima gara che vedrà impegnate 46 pellicole di lunghezza non superiore ai 25 minuti, provenienti da molte parti del mondo.

La presentazione dell’evento, in costante crescita, è avvenuta ieri mattina nella sala degli Arazzi del Comune alla presenza dell’assessore alla cultura Marco Gulinelli che ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione al festival che "valorizza l’arte, la cultura e le idee che circolano liberamente" nonché questa forma "dinamica e innovativa" del fare cinema. Elogi anche al team "giovane e preparato" intervenuto con il direttore artistico del festival Eugenio Squarcia e la responsabile eventi Sara Bardella che con Simonetta Sandri costituiscono la colonna operativa del festival. Presente anche il presidente di Ferrara film commission Sergio Gessi. Squarcia ha ricordato il tema specifico della manifestazione, intitolata "l’ambiente è musica". La giuria professionale, composta dalla presidente Francesca Pirani, Andreas Graf, Carlo Magri, Alessandro Marchiori Rocca e Stefano Maurelli, ha già avuto il suo daffare nel scegliere i citati 46 in concorso di cui 14 stranieri (da Iran, Colombia, Brasile, Usa) fra le centinaia pervenuti all’organizzazione. Tre le sezioni del concorso: ambiente, "indieverso" dedicato al cinema indipendente e "Buona la prima" per i registi esordienti. Undici i premi di cui tre in denaro. Quindici sono gli eventi e cinque le location collocate in varie parti della città: l’ex Refettorio di San Paolo, la Sala Estense (che ospiterà anche la premiazione di sabato 25 sera), le sale Notorius della Darsena, la sala dell’Arengo in Comune e il Blowup del Grisù. Di particolare rilievo è la creazione (una conferma che porta frutti) della giuria degli studenti che ha raggiunto il numero record di 60. Ne fanno parte studenti di tre scuole: Carducci, Dosso Dossi ed Einaudi.

L’obiettivo del festival lo si può scorgere, ha suggerito ancora Squarcia, dalla balena colorata che anima la grafica della manifestazione e che testimonia la volontà di operare con vivacità e discernimento all’intero di un contesto solitamente grigio. Tre sono le fasce di attività: mattina, pomeriggio e sera con largo spazio, ovviamente, alle proiezioni (una dozzina al giorno) e agli incontri: dagli "stati generali", martedì, dei festival del cortometraggio, al ricordo, mercoledì, di Paolo Micalizzi indimenticato collega e critico cinematografico del Carlino che diresse il Corto festival ferrarese; dagli incontri con i registi e gli attori ogni pomeriggio, al corso di formazione di sabato per giornalisti aperto alla città e dedicato a "Cinema e sostenibilità". Molta e importante la musica in programma la sera. In scaletta anche vari lungometraggi. Da non perdere la serata finale. I dettagli del programma si possono trovare nel sito, da cui si può inviare l’adesione agli specifici incontri.

Alberto Lazzarini