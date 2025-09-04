Ferrara Film Festival. Ciak, dieci volte magia. Con Haggis e il suo Crash

Ferrara Film Festival, decennale all’insegna del grande cinema. Presentato un programma ricco di iniziative tra film in concorso, anteprime e masterclass. Tra gli ospiti Stefania Rocca e il 2 volte premio Oscar Paul Haggis. La decima edizione viene annunciata da Venezia, all’interno del Cinecittà Italian Pavilion, nel cuore del Festival del Cinema. Una delle novità dell’edizione 2025 – a Ferrara dal 20 al 28 settembre – è costituita dall’ingresso di Claudia Conte come nuova co-direttrice artistica, accanto al confermato Maximilian Law. È proprio il fondatore della manifestazione ad aprire la conferenza: "L’idea è quella di rendere il Ferrara Film Festival ancora più rilevante a livello internazionale, per questo ho deciso di coinvolgere Claudia Conte". Quest’ultima ha precisato che "da alcuni anni curo diversi progetti all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, è invece la prima volta che vesto i panni della co-direttrice artistica di un festival che si svolge in una città meravigliosa, patrimonio Unesco". E’ intervenuto l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli: "Ferrara ora ospita il Museo Antonioni e tante iniziative legate al cinema, tra cui il Ferrara Film Festival". Poi Federico Mollicone, presidente della commissione cultura della Camera. "Il festival – dice – rappresenta una ricchezza enorme per il nostro cinema, valorizza un territorio già bellissimo. Il cinema permette di incrementare l’economia locale, il Mic sta investendo su questi eventi per la loro importante rilevanza". Davide Urban, direttore Confcommercio Ascom Ferrara: "Siamo partner del Ferrara Film Festival dalla prima edizione e da lì sono stati fatti grandi passi avanti". Tra gli artisti che saranno presenti al Festival, hanno inviato un videomessaggio due ospiti che saranno a Ferrara nel corso dell’evento, Stefania Rocca – interprete del film in concorso Cuore di carta – e il due volte Premio Oscar Paul Haggis che ha tenuto a sottolineare "sono molto impaziente di essere a Ferrara per il Festival. Sarà un onore per me veder proiettato in quell’occasione ’Crash’ che festeggia i 20 anni". Chiara Del Miglio, della Fondazione Francesca Rava Nph Italia, che dedicherà un premio a Paul Haggis all’interno del Ferrara Film Festival, ha detto: "Festeggiamo i 25 anni di attività, portando avanti iniziative in modo esteso, soprattutto in America Latina e ad Haiti, per aiutare i bambini e le persone in difficoltà". Sono intervenuti il Principe Giovanni Alliata di Montereale, presidente della fondazione archivio Vittorio Cini e della Fondazione Cini, Giorgio Ferroni, direttore generale Ferrara Film Festival, Giulia Bettarelli, direttrice operativa del Festival. Il Ferrara Film Festival prevede un ricco programma. Un’occasione per gli amanti del cinema, che vedrà un susseguirsi di celebrazioni, proiezioni di spicco e una competizione di lungometraggi e cortometraggi, arricchita da masterclass e panel. Il festival renderà omaggio a opere che hanno segnato la storia del cinema e della televisione con celebrazioni speciali.