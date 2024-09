Ferrara Film Festival entra nel clou. Giornata di incontri e proiezioni

Dopo l’inuaugurazione ufficiale di sabato sera, con protagonista al teatro Nuovo Valeria Marini, prosegue nella giornata di oggi il calendario delle iniziative e degli incontri del Ferrara Film Festiva. Si parte alle 11 al Cine Village di piazza Trento Trieste con le interviste alle ‘eccellenze creative’ in collaborazione con l’Autosalone Cavour- Mazda. Gli ospiti della giornata sono: Alessandra Toffanin (ore 11), Metakeramos (11.30), I Marinati di Comacchio (12.30) e Village For All (12.30). Alle 16 appuntamento giornaliero con il Ferrara Film festival Talk Show. Gli incontri avranno come protagonisti le delegazioni dei film in concorso ‘Brando with a glass eye’, ‘Interno 10’, ‘Mattoni’, ‘The Herald’, ‘Manco Morto’ e ‘Sacra Vittima’.

La rassegna si sposta poi al Notorious Cinemas. Alle 19 avvio delle proiezioni dei film in concorso. Alle 19 ‘Brando with a glass eye’, Alle 22 ‘The Herald’. Per quanto riguarda i cortometraggi, alle 19 si proietta ‘Interno 10’ e ‘Mattoni’, mentre dalle 22 tocca a ‘Manco Morto’ e ‘Sacra Victima’.