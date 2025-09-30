Ferrara Film Festival, i premi alle eccellenze

Si è conclusa con grande successo la decima edizione del Ferrara Film Festival. La cerimonia di premiazione dei Golden Dragon Awards, svoltasi al teatro Nuovo, ha celebrato i migliori film e talenti dell’edizione. A condurre la serata sono stati il fondatore Maximilian Law e la co-direttrice artistica Claudia Conte, affiancati da prestigiosi ospiti del panorama cinematografico italiano e internazionale. La giuria del festival ha assegnato i premi per le diverse sezioni in concorso. Cortometraggio Autore Junior, ‘Io Lina’, opera prima di Luana Fanelli, dedicata al tema del disagio giovanile. Cortometraggio Premiere Emilia-Romagna, ‘Il Limite’ di Miriam Previati, che affronta con delicatezza il tema della disabilità. Cortometraggio Premiere Autore, ‘Lucky Losers’ di Filippo Tamburini e Vincenzo Sgaramella, che tratta la piaga sociale della ludopatia. Lungometraggio Premiere Autore, ‘Under The Burning Sun’ di Yun Xie, un potente e toccante dramma al femminile. Cortometraggio Premiere Event, ‘La Caparra’ di Francesco Mucci, una denuncia ironica sul caro-affitti e la precarietà lavorativa. Lungometraggio Premiere Event: ‘Tre Regole Infallibili’ di Marco Gianfreda, un film sulle difficoltà relazionali che segna il suo debutto alla regia.

Il giovane Federico Mancuso ha ricevuto la targa Opera Prima per il documentario d’esordio ‘Fellinesque – L’eterna danza di Fellini’, un omaggio poetico al grande maestro del cinema. "Questa edizione ha messo in luce il talento di tanti giovani autori che, attraverso il cinema, hanno saputo affrontare con sensibilità e profondità temi cruciali come la disabilità, il disagio giovanile, la ludopatia, la precarietà lavorativa e le difficoltà relazionali. È un segnale importante: il cinema non è solo intrattenimento, ma anche uno strumento potente di riflessione sociale" ha dichiarato Claudia Conte, co-direttrice artistica del festival. Durante la serata sono stati consegnati anche importanti premi alle eccellenze artistiche del cinema italiano, a cura di Giovanni Alliata, presidente della Fondazione Cini, partner ufficiale del Festival. Il premio all’Eccellenza artistica ‘Paolo Micalizzi’ è stato conferito a Elisabetta Sgarbi, editrice, regista e figura di riferimento della cultura italiana, originaria di Ferrara. Federico Moccia, regista e sceneggiatore, è stato premiato alla presenza di Pier Luigi Manieri e Carlo Prosperi. Andrea Iervolino, produttore cinematografico internazionale, è stato riconosciuto per il suo contributo alla promozione del Made in Italy sui mercati globali. Angelo Argento per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Infine, il fondatore Maximilian Law ha consegnato il premio ‘Bella’ alla co-direttrice artistica Claudia Conte, come simbolico benvenuto all’interno della manifestazione.