Ferrara Film Festival Leo, Arcuri e Giannini tra le stelle del red carpet

di Lucia Bianchini

Trentadue film selezionati, ventuno anteprime, cinque masterclass e due convegni per gli otto giorni dell’ottava edizione del Ferrara film festival, che si terrà tra il teatro Nuovo e piazza Trento Trieste, dove sarà allestito il Cine Village, dal 16 al 23 settembre. "Il cinema trova terreno fertile nella nostra città – commenta Marco Gulinelli, assessore alla Cultura –, iniziative come questa ormai si sono fidelizzate, non sono un momento sporadico ma fanno parte di un indirizzo preciso: lavorare sul linguaggio cinematografico perché diventi elemento di identità e identificazione. Il Ferrara film festival, con Maximilian Law e Riccardo Cavicchi, ha saputo rinnovarsi e innovarsi, e questo va nel magnifico contenitore di Ferrara città del cinema".

Ad aprire il festival, sabato 16 settembre, dopo l’inaugurazione del cine village, sarà la masterclass con Giancarlo Giannini presentata e moderata da Anna Bisogno, docente di Cinema, radio e televisione dell’Università digitale Mercatorum (aperta al pubblico su prenotazione) in cui si affronterà il tema del ruolo della formazione nella crescita personale e professionale dell’attore. "Tra i protagonisti del festival ci saranno i cittadini – spiega Gianluca Melillo Muto Managing partner – che potranno partecipare in maniera attiva agli incontri del cinevillage, in cui conosceremo e scopriremo attori e registi in un contesto in cui i cittadini potranno osservare, fare foto, ma anche fare interventi e domande, per conoscere davvero i loro beniamini".

Nella serata di sabato 16 al Teatro Nuovo, durante l’inaugurazione del festival, sarà consegnato il Dragone d’Oro alla carriera a Giancarlo Giannini. A seguire la premiere di Sweetwater, alla presenza del regista Martin Guigui e di una parte del cast. Nei giorni successivi saranno molti i film presentati: Apaches: gang of Paris, L’incantevole Lucrezia Borgia, La verità secondo Maureen K., Riverbed, Tre storie in bottiglia, Warhol e Peripheric Love, insieme ai documentari Sisters of Ukraine, Yakub e Radici, e ai cortometraggi. Le opere saranno valutate da una giuria presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli stabilimenti ‘Studios’ insieme a Martina Stella, Francesco Montanari, il regista Luca Ribuoli, lo scenografo Tonino Zera, la costumista Nicoletta Ercole e il direttore della fotografia Roberto Rocco. I premi saranno assegnati durante la serata conclusiva del 23 settembre. " Nel 2025 sarà il 130esimo anniversario della nascita del cinema e nostro decimo anniversario – sottolinea Maximilian Law, direttore e fondatore del festival –. Il saper innovarsi è stato il nostro modus operandi, siamo felici che sia stato compreso e apprezzato. Il programma è molto intenso, e nella seconda parte del mese di agosto verranno annunciati altri ospiti". Tra gli ospiti anche il regista Kevin Reynolds, l’attore Steven Bauer e Manuela Arcuri, a cui si è aggiunto proprio ieri Edoardo Leo.