Ferrara Film Festival. L’inaugurazione stasera al Nuovo

Prende ufficialmente il via oggi il Ferrara Film Festival. Un’edizione – la nona – che promette di coinvolgere l’intera città e tutti gli appassionati di cinema. Alle 11 si partirà con le interviste sul tema delle eccellenze creative. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, seguiranno i talk show live del festival, con la partecipazione dei principali ospiti di questa edizione: Abel Ferrara, Valeria Marini e Carol Alt. Alle 17, in collaborazione con Cus Ferrara, si svolgerà il breve spettacolo ‘swing’. Alle 18 in piazza sfilata di moda di Maria Ielpo Jewels. Alle 20, al teatro Nuovo, la cerimonia di apertura.