Ferrara, finiti i lavori alla chiesa di San Paolo

Ferrara, 2 febbraio 2024 – È stata dichiarata ieri la fine del corposo complesso di lavori alla chiesa della Conversione di San Paolo, fra le più antiche di Ferrara, coinvolta sia nel terremoto del 1570 che da quello del 2012. All’esterno, sono stati tolti i pannelli del cantiere e finalmente la facciata si può ammirare nella sua completezza.

L’edificio era chiuso già da metà degli anni Duemila, ben prima del sisma. La sua situazione si è poi aggravata dalle lesioni dovute alle scosse del 2012. Ora, dopo la fine dei lavori di competenza del Comune si stanno realizzando le ultime pulizie all’interno della chiesa, di proprietà della parrocchia di San Paolo.

«La chiesa di San Paolo è un vero e proprio gioiello artistico e architettonico di Ferrara, siamo pertanto felici di aver concluso i lavori che la restituiranno, oltre che ai fedeli, alla città. Il prossimo obiettivo dell’amministrazione comunale, infatti, è far vedere alla collettività gli interventi realizzati. Alla volta di marzo faremo un’apertura straordinaria», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi. Risalente, nel suo primo nucleo, al X secolo, l’edificio di epoca tardo rinascimentale si trova all’angolo tra corso Porta Reno e piazzetta Alberto Schiatti, nome dell’architetto che ne progettò la rinascita tra il 1573 ed il 1611, dopo il terremoto cinquecentesco. È considerato il pantheon della città poiché ospita le sepolture di illustri personaggi di cultura, tra cui le tombe del poeta Guarino Veronese, il compositore Luzzasco Luzzaschi, di Alberto Lollio e di Giovan Francesco de Grossi (detto Siface). La chiesa - che ha annessi l'ex convento dei Carmelitani e i chiostri rinascimentali - è altresì nota per i tanti artisti che l’hanno impreziosita, tra cui Bastianino, Girolamo da Carpi, Domenico Mona e Scarsellino. La riqualificazione e il restauro della chiesa di San Paolo ha comportato un doppio stanziamento, per un totale complessivo di 3,8 milioni di euro (3 milioni di finanziamento ministeriale del Ducato Estense e 850 mila di fondi regionali post sisma).