Ferrara Food Festival. Gusto e tradizione, cinque giorni di eventi tra cibo e grandi chef

Oltre 100 aziende coinvolte, un’ottantina di stand, ospiti come Iginio Massari, Igles Corelli, i giornalisti e critici enogastronomici Paolo Massobrio ed Edoardo Raspelli. Al centro le specialità enogastronomiche del territorio, e non solo. Il Ferrara Food Festival ha aperto i battenti col taglio del nastro in piazza Municipale, alla presenza dell’amministrazione, della Camera di Commercio (rappresentata dal vicepresidente Paolo Govoni), dell’organizzatore ‘Sgp Grandi Eventi’ e dei partner. Quella che si è inaugurata è la prima edizione di cinque giorni, la terza in assoluto. Molti gli eventi in programma. Alle 12 di ieri, il cortile del Castello è stato la cornice del ‘processo alla pera’, tipicità ferrarese. Alle 17.30 al celebre maestro pasticcere Iginio Massari è stato consegnato il premio ‘Ambasciatore del gusto’. Massari inoltre ha realizzato, con i ragazzi dell’istituto Vergani, uno showcooking, illustrando un dolce in tema con la manifestazione. "Quest’anno con il Ferrara Food Festival abbiamo deciso di alzare l’asticella – ha detto Stefano Pelliciardi, di Sgp Grandi Eventi, organizzatore della kermesse –. Dopo il grande successo delle ultime due edizioni abbiamo deciso di fare un salto di qualità portando la manifestazione da tre a cinque giorni. Abbiamo arricchito il calendario degli eventi sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo con testimonial, appuntamenti ed eventi di livello. Una grande sfida per una città che merita una manifestazione di questo tipo".

Massimiliano Urbinati, preside dell’istituto Vergani-Navarra, ha definito gli obiettivi: "Puntiamo a diventare capitale d’Italia per l’enogastronomia non solo in questi cinque giorni, ma per tutto l’anno. Ferrara è già riferimento, a livello internazionale, per ricchezza di biodiversità e numero di marchi, ed è modello glocal: pensare globale e agire locale". L’occasione del Ferrara Food Festival è e sarà anche quella di promuovere gli eventi di Natale e capodanno in città. A tal fine un primo, e sintetico, calendario di eventi, in anteprima, che rimanda al nuovo brand di promocommercializzazione turistica Inferrara.it, è stata consegnata al pubblico.

Tra le tante iniziative spicca la Champions League del tortello di zucca ha visto protagoniste le sfogline guidate dalla maestra sfoglina Rina Poletti dell’Accademia della sfoglia con una sfida a suon di mattarello per realizzare il miglior tortello di zucca. In gara le province di Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna e Mantova. A giudicare la pasta realizzata dalle sfogline, l’assessore Matteo Fornasini, l’assessore Angela Travagli e lo chef Liborio Trotta. Si è aggiudicata la vittoria Diana la sfoglina che rappresenta l provincia di Forlì, futura leva di Casa Artusi. Sempre in tema di pasta ripiena, una delle grandi protagoniste della cucina emiliano romagnola, sabato l’appuntamento è con le maxi installazioni e le maxi esposizioni, tra cui un maxi caplìt.