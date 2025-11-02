Ferrara Food Festival. Un premio dedicato al genio di Rambaldi. Il processo al pampepato

Proseguono gi appuntamenti di Ferrara Food Festival in corso fino a stasera in centro storico. Un pubblico variegato da appassionati a gourmet lovers ma anche famiglie e turisti hanno invaso in centro storico della città. Tante eccellenze del territorio da poter scoprire e degustare ma non solo un tripudio per il palato, Ferrara Food Festival si conferma attrattivo anche per la sua variegata proposta.

È stato consegnato ieri sera il Ferrara in the world che per l’edizione 2025 è stato dedicato al maestro Carlo Rambaldi nell’anno del suo centenario. Effettista e artista italiano, noto a livello mondiale per le sue opere in campo cinematografico vincitore di due Oscar ai migliori effetti speciali per Alien ed Et l’extra-terrestre, oltre che l’Oscar special achievement award per gli effetti visivi di King Kong. A ritirare il premio il direttore della Fondazione Rambaldi, Giuseppe Lombardi. "Carlo Rambaldi è stato un capo scuola e ha lasciato molto di più di quanto viene raccontato. Nell’autunno del 2026 verrà posata la stella sulla Walk of Fame di Hollywood e rientra nei programmi del centenario tra questi anche la retrospettiva di 13 titoli che è iniziata ieri all’Accademy Museum di Los Angeles" dedicata al genio italiano degli effetti speciali.

Tanti gli appuntamenti in programma. Imperdibile oggi alle 10 nel cortile del Castello il processo al pampepato ferrarese. Verrà processato dal pubblico ministero che tenterà di portare testimonianze e prove della sua colpevolezza, mentre sarà l’avvocato difensore a tentare di scagionarlo dalle accuse mossegli. Alle 11 appuntamento invece al Palasimabio in piazza Municipio con il premio Diamante Estense che verrà consegnato a Marcello Simoni, autore pluripremiato e raffinato interprete del romanzo storico italiano. Viene premiato per la sua capacità di coniugare rigore documentario e immaginazione narrativa.

Sempre sul filone cultural gastronomico appuntamento alle 18 con il premio Ambasciatore del Gusto che viene assegnato ogni anno ad una personalità della cucina nazionale che si sia distinto per arte, passione, cura ed esperienza. Per l’edizione 2025 verrà consegnato alla foodblogger e fondatrice di Giallo Zafferano Sonia Peronaci. Un appuntamento tutto da scoprire sarà l’incontro alle 12 al Palasimabio con Edoardo Raspelli, celebre critico gastronomico e scrittore che intervisterà lo chef Federico Sarzi Amadè, sous chef del tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, il ristorante italiano più famoso all’estero. Amadè presenterà un piatto dedicato alla tradizione ferrarese: gnocchi di patate, spuma di patata e salama da sugo.

L’evento è organizzato da Sgp Grandi Eventi e dall’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia e con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. Il festival è un’autentica celebrazione della ricchezza del territorio.