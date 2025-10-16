Ferrara Food Festival. Vetrina di cibo e tradizioni: "Dalla parte delle imprese"

Un’immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi. E’ questa la promessa della quinta edizione del FerraraFoodFestival, presentata ieri nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il centro storico di Ferrara si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da un ricco calendario di appuntamenti che uniscono gusto, tradizione e creatività.

"Credo che il FerraraFoodFestival, che giunge alla sua quinta edizione, sia un classico esempio di come enogastronomia e turismo possano convivere e dare luogo a queste manifestazioni importanti perché rappresentano la storia, la cultura e le tradizioni dei nostri territori – spiega l’onorevole Davide Bergamini – Ferrara è un esempio virtuoso della volontà di mantenere vive queste tradizioni e esaltare i prodotti tipici e le nostre eccellenze. Avere tutti i prodotti in una vetrina come il centro città credo sia significativo di un’amministrazione comunale attenta anche alle origini. Continuando così si preserva e affianca le nostre aziende in un momento difficile soprattutto per l’agricoltura e i produttori che rappresentano le tipicità del territorio".

"FerraraFoodFestival – dichiara Matteo Fornasini, assessore del comune di Ferrara – è molto più di un evento enogastronomico: è un viaggio tra i sapori, la cultura e le tradizioni non solo ferraresi, ma di tutta l’Italia. Da sottolineare la peculiarità dei prodotti del nostro territorio ferrarese, il più ricco a livello italiano di riconoscimenti Dop e Igp, ben 18 su 44 dell’Emilia Romagna". "Siamo felici di essere qui e di poter portare la nostra testimonianza in merito all’importanza di questa manifestazione che cresce anno dopo anno", spiega Sante Baldini, presidente onorario e direttore coop Giulio Bellini. "È una grandissima occasione per il FerraraFoodFestvial essere a Roma a presentarlo. – dichiara Massimiliano Urbinati, presidente della strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara e dirigente scolastico istituto Vergani Navarra –. Roma rappresenta il codice genetico della cultura europea, Ferrara invece rappresenta la cultura del cibo". "E’ un grande evento di piazza in cui la strada dei vini e dei sapori presenta le proprie aziende del territorio di tutta la provincia di Ferrara", dichiara Silvia Bozzato, direttrice strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara. "Il FerraraFoodFestival – spiega Stefano Pelliciardi, titolare SGP Grandi Eventi – quest’anno, si distingue per la presenza di nomi di grande rilievo: da Davide Oldani a Furio Marino, fino a Sonia Peronaci. Ma non solo: la kermesse celebra anche un evento di straordinaria importanza culturale, il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, uno dei ferraresi più celebri nel mondo, che verrà omaggiato con iniziative speciali. La città si animerà con oltre 80 stand espositivi, show-cooking, degustazioni, disfide gastronomiche e installazioni pop spettacolari — dalla “zucca sonora” alla scritta gigante composta da zucche che raffigura il nome di Ferrara, fino al processo al pampepato". L’evento è organizzato da Sgp Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, il festival è un’autentica celebrazione della ricchezza del territorio. Appuntamento a Ferrara dal 31 ottobre al 2 novembre.