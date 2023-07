Ferrara, Giunta approva l'installazione di 8 "fototrappole" per contrastare abbandoni rifiuti

Nel 2022 sono state posizionate nel territorio comunale otto, cosiddette, ‘fototrappole’ collocate in punti particolarmente esposti all’abbandono dei rifiuti. Gli ‘occhi elettronici’ consentiranno di contrastare gli smaltimenti abusivi nelle zone controllate, contribuendo alla prevenzione delle azioni di abbandono e ai rilasci illegali nei territori. Il via libera definitivo all’installazione dei particolari apparecchi di sorveglianza è arrivato oggi dalla giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni. La giunta ha inoltre approvato il Data Protection Impact Assessment, l’accordo per la protezione dei dati personali, insieme all’intesa - con polizia locale ed Hera - per la gestione degli impianti posizionati.