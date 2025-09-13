Ferrara in fiaba nel nome dei bimbi. Oltre le pagine i profumi del food

In città arrivano due weekend da favola, con ’Ferrara in Fiaba’, un evento rivolto ai più piccoli e le loro famiglie che quest’anno si rinnova nella location e nel format. La rassegna si realizzerà nella nuova cornice del parco Urbano ’Giorgio Bassani’ , venerdì 19 e venerdì 26 settembre dalle 15.30 alle 19.30, mentre sabato (20 e 27) e domenica (21 e 28) dalle 10 alle 19.30.

Presente anche un’area food che sarà attiva fino alle 23. Il ricco programma della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti e dagli organizzatori di Feshion Eventi Alessandra Scotti e Mirko Marangella, con il presidente dell’Associazione Giulia Michele Grassi, Fabio Altieri di ABM. "Siamo entusiasti di proporre anche quest’anno ’Ferrara in Fiaba’ – affermano Alessandra Scotti e Mirko Marangella – infatti, nel ricco programma di questa edizione ci saranno attività, spettacoli e laboratori per tutte le età. Avremo anche una nuova mascotte: il drago Diamantino, nome ispirato al caratteristico Palazzo dei Diamanti. Altra novità sarà la presenza di diverse realtà ristorative, molte delle quali provenienti dal nostro territorio e anche con un’offerta gluten free, in modo da venire incontro alle famiglie".

"Ci tengo a precisare – interviene Michele Grassi – che le offerte che raccoglieremo andranno in parte ai nostri progetti di psico-oncologia pediatrica e cure palliative pediatriche realizzati nei reparti dell’Ospedale Sant’Anna di Cona e in parte ai Vigili del fuoco, per rinnovare il loro percorso dedicato ai bambini". Per favorire la partecipazione, le persone potranno arrivare al parco anche dal centro cittadino e dalla zona della stazione a bordo del trenino City Red Bus. Vasta anche l’area dedicata al parcheggio delle biciclette, che sarà ampliata per la festa. È possibile consultare ill programma completo su https://ferrarainfiaba.it

Emily Mirelli