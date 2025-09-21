Ferrara in fiaba, si parte al Bassani: "Quei fine settimana da favola"

Due weekend da favola nel parco urbano Giorgio Bassani. È partita l’edizione numero 12 di ‘Ferrara in Fiaba’, che si svilupperà in 6 giornate e le cui attività si realizzeranno in 35 aree allestite nel polmone verde a ridosso delle Mura cittadine. Tanta gente ad affollare il parco già ieri, alle 10, quando l’assessore alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti ha voluto portare il suo saluto alla prima giornata ‘piena’ di giochi. "Due fine settimana imperdibili attendono le famiglie – ha detto Coletti –. Lo scorso anno furono quasi 35mila i partecipanti, provenienti da tutte le parti d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Ferrara in Fiaba, che quest’anno viene ospitata per la prima volta al parco Urbano, è ormai diventata un vero e proprio festival in grado di far crescere tutto il territorio, coinvolgendo attivamente grandi e piccini. Divertimento, socialità e opportunità di crescita relazionale sono i punti di forza, a cui si unisce la possibilità di fare qualcosa di concreto per i bambini meno fortunati, attraverso una donazione in favore dell’Associazione Giulia, storica partner della rassegna". La manifestazione, organizzata da Feshion Eventi e con l’animazione di Share Events Ets, beneficia del patrocinio e di un contributo dell’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune. Oggi le 35 aree giochi accoglieranno le famiglie dalle 10 alle 19.30. Presente anche una zona food, con disponibilità di prodotti Gluten Free, attiva fino alle 23. Diverse le possibilità di giungere al parco anche in maniera sostenibile: con il trenino City Red Bus dal centro storico e dalla stazione, oppure in bicicletta. L’accesso al parco è gratuito, alcune attrazioni a pagamento.