Ferrara, in Galleria Matteotti arrivano le vetrate e due telecamere: rivoluzione in centro

Ferrara, 31 marzo 2023 – Ci saranno due occhi in più a vigilare sulla sicurezza di galleria Matteotti. Sì, perché grazie al bando co-finanziato dal ministero dell’Interno per la videosorveglianza, grazie al quale il Comune ha ottenuto oltre mezzo milione di euro, verranno installate "a stretto giro" due telecamere. A confermarlo è il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi al quale, molto frequentemente, arrivano segnalazioni di episodi poco positivi tra la galleria e piazza Gobetti.

Ma non è tutto. L’altra novità è che "il Comune ha dato avvio alla procedura di progettazione per la chiusura, attraverso ampie vetrate, della galleria", dice sempre Lodi. Iniziative che, messe a sistema, fanno tutte parte del piano di riqualificazione di una zona tanto centrale tanto problematica. In questo solco si inserisce anche il progetto di "presidio del territorio attraverso attività dedicate ai giovani", promosso dall’assessorato guidato da Micol Guerrini. "Nei mesi scorsi – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili – abbiamo organizzato un’attività, in galleria, dedicata al gaming e alla robotica. Abbiamo notato con grande piacere che diversi ragazzi, habitué della galleria e spesso protagonisti di episodi poco edificanti, hanno preso parte alle attività organizzate dal Comune. Ed è per questo che la nostra intenzione è quella di rendere ‘strutturale’ l’organizzazione di eventi in galleria". In qualche modo un ‘hub’ per le giovani generazioni. Perché "è evidente che in galleria Matteotti ci sia prima di tutto un grosso problema legato al disagio giovanile", commenta Guerrini. Il Comune, però, si sta muovendo su più fronti. In questo senso Guerrini spiega che "a breve verranno convocati anche tutti gli esercenti per capire quali strategie il Comune può portare avanti per rendere fruibile e recuperare galleria Matteotti". Nel frattempo, l’assessorato alle politiche giovanili sta allargando lo spettro del coinvolgimento delle associazioni del territorio. Sempre in campo giovanile. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di organizzare "un festival musicale in galleria", attraverso l’apporto di Sonika. Attualmente il Comune si avvale anche del contributo del Centro di Mediazione perché, dettaglia l’assessore, "l’obiettivo è far diventare quel luogo anche uno spazio per le famiglie". Le valutazioni sono, allo stato, anche di carattere economico. Fino a ora il Comune ha deciso di investire circa ventimila euro per i progetti dedicati ai giovani ma la ricognizione che ha avviato anche tra gli esercenti servirà proprio per valutare un plafond di risorse più cospicuo. Il progetto di chiusura della galleria, particolarmente discusso da tempi non sospetti (fu, tra gli altri, Fausto Bertoncelli a parlarne al Carlino), sembra entrare finalmente nel vivo. "Stiamo avviando la fase progettuale – chiude il vicesindaco Lodi – ma, l’ipotesi che verrà formulata, dovrà passare dal vaglio della Soprintendenza. Anche se il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che recentemente è venuto a fare un sopralluogo, sembra concordare con l’ipotesi dell’installazione di vetrate".