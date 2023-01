Ferrara in jazz riparte con il botto Apre la stagione il Brazilian Trio

Oltre 40 concerti, jam sessions, didattica, esposizioni e visite guidate. Dal 20 gennaio torna Ferrara in jazz. Il Torrione San Giovanni, sede dell’associazione Jazz Club Ferrara, ospiterà la rassegna che si concluderà il 30 aprile celebrando la giornata internazionale del jazz. Le proposte d’ascolto sono distribuite su tre serate alla settimana – dal venerdì alla domenica – due delle quali spesso gratuite per soci e under 30. Coinvolti oltre 100 artisti del calibro di Kurt Rosenkwinkel, Peter Bernstein, Bill Stewart, Larry Goldings, Nilson Matta e moltissimi altri. Il Torrione punta una lente d’ingrandimento sul panorama musicale brasiliano inaugurando questa seconda parte di stagione, venerdì 20 gennaio, con le sonorità del Brazilian Trio formato da Helio Alves (piano), Nilson Matta (contrabbasso) e Duduka Da Fonseca (batteria). Proseguono le performances della Tower Jazz Composers Orchestra, gli oltre 20 elementi guidati da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon che costituiscono l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara. In scena domenica 19 febbraio e domenica 16 aprile nell’ambito degli appuntamenti realizzati con Istantanea, perlopiù preceduti da un aperitivo a buffet al wine bar del Torrione e seguiti da jam session. In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, il Jazz Club Ferrara propone un percorso nella musica di compositori statunitensi di origine ebraica, da Bob Dylan a John Zorn, da Lou Reed a Simon and Garfunkel, in compagnia di Admah Hotel, trio formato dalla cantante Claudia Bidoli, accompagnata da Enrico Terragnoli alla chitarra e Zeno De Rossi alla batteria. La stagione concertistica si conclude il 30 aprile, celebrando la giornata internazionale del jazz Unesco, si esibirà il Chris Morrissey Quartet. In ambito didattico il Jazz Club Ferrara è succursale del Conservatorio Frescobaldi ospitando il calendario di lezioni infrasettimanali del Dipartimento Jazz, workshop e Fresh & Bold, il festival jazz dell’istituto musicale. Le nicchie del Torrione, la art gallery del Jazz Club Ferrara, ospitano una doppia personale del fotografo Roberto Cifarelli. Si parte il 20 gennaio con High Key On Jazz, per poi proseguire con Doble esposition che terminerà il 30 aprile. Per info su tutto il programma www.jazzclubferrara.com e [email protected]