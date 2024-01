’Ferrara in Jazz’ riparte domani al Torrione. Musica e opere di artiste iraniane in mostra

Alle porte, mesi di jazz pienamente inseriti nelle tematiche attuali, nel tessuto cittadino e nel sociale. La presentazione del programma del Jazz Club di Ferrara, che andrà da fine gennaio a inizio maggio, è stata soprattutto l’occasione per evidenziare il vero DNA del club: l’associazione culturale. Così, gli appuntamenti al Torrione inizieranno già da domani, alle 21.30, con il vernissage della mostra ‘Donna, Vita, Libertà’, curata da Vanni Masala e con opere delle artiste iraniane Atieh Sohrabi, Hanieh Ghashghaei, Nazli Tahvili e Roshanak Rouzbehan. Ad accompagnarle nell’esporre le loro immagini – immagini legate alla condizione della donna in Iran, in particolare dopo l’omicidio di Mahsa Amini – ci sarà l’EYM Trio insieme alla cantante e flautista indiana Varijashree Venugopal. Dai nomi si capisce: la dimensione internazionale è forte. Altrettanto forte, però, è la dimensione locale e ferrarese, data, ad esempio, dall’evento in collaborazione con il Meis: sabato 27 gennaio, proprio in occasione del Giorno della Memoria, il pubblico del Torrione potrà assistere alla performance del Gabriele Coen Quartet, nel concerto ‘Jewish Experience’, in una commistione di canzone yiddish, sonorità kletzmer, melodie ebraiche e musica afroamericana. "Quello a cui tengo molto, nell’ambito della mia direzione politica, è il concetto di associazione culturale – dice il presidente del Jazz Club, Federico D’Anneo –. Non siamo solo un jazz club, ma anche un luogo di aggregazione culturale, che riguarda anche le arti visive. La mostra che inauguriamo porta avanti un impegno politico e lo fa con l’arte e con il jazz". Così, i privati – ancora pochi – che vogliono investire nel Jazz Club, "non investono nel jazz, ma piuttosto in un grande progetto culturale, contribuendo alla cultura della città". "Il loro palinsesto – aggiunge l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è tra i più importanti a livello nazionale. Ne parla tutta Italia e quando tutta Italia parla del Torrione, allora parla di Ferrara". Le parole dell’assessore trovano conferma nella "abbondanza" del programma, che si svolge nel sito Unesco del Torrione San Giovanni e che è sostenuto da Ministero, Regione, Comune, Endas Emilia-Romagna e diversi partner privati: il cartellone è stato illustrato dal direttore artistico, Francesco Bettini e da Marta Raviglia, docente del dipartimento jazz del Conservatorio Frescobaldi, la cui collaborazione porterà al Torrione di Ferrara musicisti di Barcellona, Lisbona, Riga e Wroklaw, per il concerto di chiusura della stagione che si terrà il 5 maggio. La fine del programma è anche segnata dall’interessante evento ‘Ferrara e il jazz: ieri, oggi, domani’: si tratta di uno concerto organizzato per celebrare l’International Jazz Day del 30 aprile, con le tre istituzioni jazz di Ferrara, ovvero Jazz Club, Conservatorio e Gruppo dei 10. Il resto del cartellone è altrettanto significativo: 3 serate a settimana (quella della domenica, di musica contemporanea, è curata da Istantanea), per 45 appuntamenti e oltre duecento artisti. Artisti del jazz americano – come Michael Formanek, Jeff Ballard, Sandy Patton, Ethan Iverson…–, del jazz europeo – come Thobias Mainhard, Tom Ollendroff, Dejan Terzic…– e del jazz italiano, come Gabriele Cohen, Ferdinando Romano, Francesco Ponticelli, Antonio Faraò, Maria Pia De Vito e molti altri.