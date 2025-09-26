Ferrara in Jazz: "Un cartellone straordinario"

Tutto pronto per il ‘Ferrara in Jazz 2025-2026’. Torna per la ventisettesima edizione la prima parte della rassegna, che è in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 21 dicembre al Torrione San Giovanni. Gli appuntamenti con inizio concerti alle 21.30, sono stati illustrati ieri nella residenza municipale sono intervenuti l’assessore comunale alla cultura, monumenti storici e civiltà Marco Gulinelli, il presidente dell’associazione culturale Jazz Club Ferrara Federico D’Anneo, il direttore artistico Ferrara In Jazz Francesco Bettini e la direttrice del dipartimento jazz del Conservatorio di Ferrara Marta Raviglia. Presenti anche il direttore di Ascom Davide Urban e Monica Baglioni di Endas. "Come amministrazione – ha spiegato l’assessore Gulinelli – non possiamo prescindere dal lavoro che fa il Jazz Club sul territorio. Non sono solo concerti, ma borse di studio e collaborazioni anche trasversali. Il jazz va oltre un genere musicale; è un linguaggio universale e continua ricerca, con capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. Quello che presentiamo è un cartellone straordinario, con grandi protagonisti internazionali, ma anche talenti emergenti e omaggi ai grandi che hanno fatto la storia. Il Jazz Club per noi è un presidio culturale e la rassegna è un’esperienza tutta da vivere per gli appassionati del genere". La rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara, di Endas Emilia-Romagna e con la collaborazione di numerosi partner privati. Il calendario intreccia le performance di musicisti americani ed europei con quelle dei docenti e degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio ‘Frescobaldi’, oltre ai vincitori di concorsi Conad Jazz Contest di Umbria Jazz e 7 Virtual Jazz Club. Completano la stagione le produzioni di importanti realtà musicali come Crossroads - Jazz e Altro in Emilia-Romagna, Bologna Jazz Festival e la ricca sezione curata dall’Associazione Istantanea, collettivo che comprende anche la Tower Jazz Composers Orchestra, orchestra residente del Jazz Club Ferrara, co-diretta da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon. Un cartellone ricco con alcuni tra i più affermati artisti della scena jazz internazionale come Guinga, Jason Palmer, Mark Turner, Jeff Ballard, Tom Ollendorff, Sullivan Fortner, Jonathan Blake, Tim Berne, Lage Lund, Uri Caine, Phil Roth, Bill Bruford, Samuel Blaser, Marc Ducret, Aaron Parks, Paul Cornish, Ches Smith, Mary Halvorson, Darius Jones, Olivia Trummer, Martin Fondse.

Mario Tosatti