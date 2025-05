Ferrara in libro, un weekend tra cultura e letteratura

Ferrara celebra la sua storica tradizione letteraria con Ferrara in libro, un mercatino dedicato agli amanti della lettura, ai collezionisti e a chiunque desideri vendere o scambiare libri. L’evento si terrà in galleria Matteotti, oggi e domani dalle 10 alle 20. Uno degli aspetti più inclusivi di Ferrara in libro è la totale gratuità della partecipazione per gli espositori. Che si tratti di librai, collezionisti, editori o semplici appassionati con volumi da vendere o scambiare, tutti avranno l’opportunità di condividere la propria passione per la lettura senza costi aggiuntivi.

Ferrara è da sempre una città legata al mondo dei libri, e tra i suoi tesori spicca la celebre Bibbia di Borso d’Este, uno dei massimi capolavori della miniatura rinascimentale. Ferrara in libro vuole onorare questa eredità creando un punto d’incontro per chi ama la letteratura, la storia e la cultura. Dai classici ai fumetti, dai saggi ai volumi d’arte, galleria Matteotti sarà il luogo ideale per scoprire gemme nascoste e per incontrare altri appassionati.