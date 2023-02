Ferrara in love, dal film di Siani a ‘Art & Ciocc’

Dall’uscita del film ‘Tramite Amicizia’ di Alessandro Siani – ambientato e presentato in anteprima a Ferrara – ai cuori luminosi sospesi nel centro storico, dal Winter Park prorogato e allestito a tema ai pacchetti turistici per gli innamorati: la città si prepara a celebrare, oggi, Ferrara in love. "San Valentino mai come quest’anno porterà importanti novità ed eventi continui che proseguiranno oltre il 14. Il 16, infatti, torna Art & Ciocc sul listone, il 18 la riapertura di palazzo dei Diamanti con la mostra ‘Rinascimento’, dopo pochi giorni il videomapping proprio sulla facciata di palazzo dei Diamanti (3-5 marzo)" spiega il sindaco Alan Fabbri. Il regista Siani ha scelto la città estense come principale ambientazione del film dedicato all’amicizia e all’amore che, non a caso, uscirà oggi nelle sale cinematografiche e che ha visto la preview nazionale al cinema Apollo il 4 febbraio.

Intanto il centro storico, in questi giorni (e fino al 20 febbraio) è tornato a splendere: dopo le luminarie di Natale decine di cuori luminosi sospesi (con tecnologia Led a basso consumo energetico) accolgono cittadini, turisti e visitatori a passeggio tra piazza della cattedrale, corso Martiri della Libertà, il volto del cavallo e piazza Trento Trieste. Proprio qui una panchina luminosa a forma di cuore consente di scattare romantici selfie e foto. Al parco Marco Coletta il Winter Park, originariamente fissato fino a metà gennaio, è stato prorogato anche per incrociare la data di San Valentino e al centro è stato installato un cuore luminoso di grandi dimensioni. Inoltre, in vista della ricorrenza del 14 febbraio, la nuova promo-commercializzazione del Comune, con il brand InFerrara, promuove una specifica offerta turistica elaborata insieme all’agenzia cittadina Marfisa Viaggi. Una delle tante collaborazioni messe in campo con gli operatori del turismo locale, nell’ottica della creazione di un sistema integrato. Si tratta di una specifica offerta turistica, ‘un romantico city break nella città degli Estensi, nella suggestiva atmosfera della capitale del Rinascimento’. Per San Valentino anche il Castello estense si tingerà di rosso.